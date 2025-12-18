為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    7棒球好手助彰化家扶 捐195顆簽名球義賣

    2025/12/18 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    十二強冠軍捕手林家正捐出簽名捕手手套。（郭信志提供）

    十二強冠軍捕手林家正捐出簽名捕手手套。（郭信志提供）

    彰化家扶中心愛心園遊會將於廿一日登場，今年將有十二強冠軍捕手林家正等七位棒球好手共捐出一九五顆簽名球義賣，林家正還加碼捐出三個簽名捕手手套。這份溫暖背後牽線者原來是家扶員林館建築師郭信志，七位好手在澳洲職棒打球時，曾住在贊助商郭信志的奧克蘭住處，此次郭一提議，球員立即熱情響應！

    建築師郭信志牽線

    郭信志指出，彰化家扶每年都會舉辦愛心園遊會，他是家扶員林館建築師，主持的「築跡建築」事務所曾是澳職的年度贊助商，二〇二三年除夕夜招待澳職奧克蘭巨蜥隊的台灣球員與球隊後勤人員在奧克蘭共進年夜飯，也提供自家住所讓台灣選手入住好幾個月。

    因此，當郭信志向林家正等人提出公益義賣時，立刻獲得球員點頭同意，希望愛心義賣能幫助家扶兒，也讓他們學習球員奮戰精神。

    彰化家扶中心主任王震光表示，愛心園遊會將在彰師大寶山校區登場，簽名球義賣從上午九點開始，除了林家正簽名手套與簽名球，還有樂天桃猿林子偉、蔡鎮宇，以及中信兄弟余謙、林暉盛，還有味全龍張景淯、翁瑋均等人的簽名球。

    彰化家扶中心愛心園遊會將義賣七位棒球好手簽名球。（記者劉曉欣攝）

    彰化家扶中心愛心園遊會將義賣七位棒球好手簽名球。（記者劉曉欣攝）

