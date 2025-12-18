草屯耶誕煙火晚會 嗨唱3天

草屯聖誕煙火嘉年華，由草屯鎮長簡賜勝（中）、縣府觀光處長陳志賢（右二）等人共同宣傳。（記者陳鳳麗攝）

拚不過六都的跨年規模，南投縣政府今年不辦跨年晚會，但縣府與草屯鎮公所首度攜手舉辦「聖誕煙火嘉年華」，活動將於十二月廿四日、廿七日及廿八日登場，不僅有連續三晚的煙火秀，分別施放五至十五分鐘的煙火，三晚也各有歌手羅美玲、安心亞、草屯囝仔接力壓軸演出，堪稱草屯鎮近年來最熱鬧的耶誕活動。

由南投縣府補助經費，並結合草屯鎮教會資源的「聖誕煙火嘉年華」活動，昨在草屯鎮公所舉行宣傳記者會，由草屯鎮長簡賜勝、縣府觀光處長陳志賢及在地民代共同舉牌啟動。簡賜勝指出，感謝縣府大力補助活動經費，這是草屯歷年來最大的耶誕節盛會，不僅是音樂盛會，也首次在草屯鎮連放三天的煙火，該活動將讓鎮民和遊客看見不一樣的草屯。

鎮公所表示，廿四日晚間七時，先在草屯鎮演藝中心戶外廣場，邀請歌手羅美玲獻唱，點亮主題耶誕樹燈，並有五分鐘煙火秀。廿七、廿八日則從下午三時起，在草屯酷比親子運動公園，由歌手接力演唱，安排安心亞、草屯囝仔壓軸演出，另也各施放十分鐘和十五分鐘的煙火。

