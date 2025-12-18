大里垃圾山打包「太空包」 運南屯惹怨

「垃圾太空包」 在台中文山掩埋場堆成「大白山」。（台中市議員何文海提供）

封住廚餘惡臭 議員批盧挪來挪去 無法有效去化 環局︰待焚化爐汰換後焚化

台中市大里掩埋場累積堆置四十萬噸垃圾，尚待文山垃圾焚化廠興建後去化，民進黨台中市議員何文海接獲投訴，指稱「大里的垃圾都丟到南屯」，每包重達一噸的「垃圾太空包」，在文山掩埋場堆成山，居民擔心「大白山」越堆越高。環保局說，累計打包一千八百五十包，將逐步進入焚化爐去化。

請繼續往下閱讀...

累計打包1850包 每包重1噸

南屯區文山垃圾焚化廠使用近三十年，由「台泥達環文山合作聯盟」以九十四億三千兩百萬元投資發包，新廠最快要四年後（二〇二九年）完工，市府持續將大里堆置垃圾打包成「垃圾太空包」，民進黨市議員張芬郁認為大里已堆置四十萬噸垃圾，去化量能有限，環保局近日將「垃圾太空包」運到南屯存放。

文山掩埋場 堆成「大白山」

何文海說，禁廚餘養豬政策待實施，家戶廚餘很多丟進垃圾中，實在很臭，所謂「垃圾太空包」是將囤積垃圾以打包方式封存，避免氣味逸散與污水污染，市長盧秀燕像變魔術一樣，把垃圾挪來挪去，根本無法有效去化，充分顯示七年來垃圾處理政策錯誤。

環保局派工在大里垃圾掩埋場每天打包兩百噸「太空包」，累計打包一千八百五十包以強韌編織袋包覆，汰除不可燃垃圾後運至文山掩埋場堆疊，等待焚化爐汰舊換新後焚化。

大里及霧峰居民 聞垃圾惡臭

張芬郁強調，環保局編列上億元經費進行垃圾篩分打包計畫，另再編列三億元進行「固體再生燃料（SRF）設置計畫」，把垃圾製成燃料棒，卻因文山焚化爐改建延宕去化作業，而大里健民、塗城「竹仔坑」一帶居民，及霧峰民眾多聞到垃圾惡臭，也呼籲環保局能夠改善堆放方式。

環保局表示，依環境部建議採取分選、壓縮並打包方式妥善處理裸露垃圾，以降低異味逸散及污水污染，待文山焚化廠完成汰舊換新後，將進入焚化廠去化處理。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法