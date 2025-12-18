四強爭霸 嘉市湖美夜市重新開幕

嘉義市湖美夜市重新開幕，吸引逛夜市人潮。（湖美夜市提供）

嘉義市湖美夜市許多攤商設備七月受丹娜絲颱風重創，停業四個多月，前晚重新開幕，再現人氣與買氣，加上文化路夜市、嘉樂福觀光夜市與彌陀觀光夜市，嘉市夜市生態重回四大夜市鼎立局面。

四大夜市各有特色，文化路夜市位於鬧區，每晚七至十一點規劃行人徒步區，確保民眾逛得安心；嘉樂福夜市旁就是家樂福大賣場，近年來因人潮、攤商轉移，目前營業時間為每週四至週日。

彌陀夜市每週三、五營業，逾百個攤位，規劃免費停車空間；湖美夜市位於湖子內區段徵收地區湖美八路與健康二路口，設免費停車場，為新興夜市，也是嘉義縣市首個取得合法身分的夜市。

湖美夜市管委會主委吳承勳表示，七月許多攤商雨棚、鐵架慘遭丹娜絲強風吹毀，攤商減少影響來客量，來客量減少又影響攤商進駐意願，不得已停業四個多月；經投入資源整修，重新規劃，優化整體環境與停車動線，營業時間為週二與週六晚間五點至十一點。

市府建設處說，經濟部在災後推出受災店家生財器具毀損，每家可獲援助一萬元，全市的店家、公有零售市場及列管攤販集中場攤商都可出具資料申請，已受理近九百案，申請截止日期至十二月卅一日。

