為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    四強爭霸 嘉市湖美夜市重新開幕

    2025/12/18 05:30 記者王善嬿／嘉義報導
    嘉義市湖美夜市重新開幕，吸引逛夜市人潮。（湖美夜市提供）

    嘉義市湖美夜市重新開幕，吸引逛夜市人潮。（湖美夜市提供）

    嘉義市湖美夜市許多攤商設備七月受丹娜絲颱風重創，停業四個多月，前晚重新開幕，再現人氣與買氣，加上文化路夜市、嘉樂福觀光夜市與彌陀觀光夜市，嘉市夜市生態重回四大夜市鼎立局面。

    四大夜市各有特色，文化路夜市位於鬧區，每晚七至十一點規劃行人徒步區，確保民眾逛得安心；嘉樂福夜市旁就是家樂福大賣場，近年來因人潮、攤商轉移，目前營業時間為每週四至週日。

    彌陀夜市每週三、五營業，逾百個攤位，規劃免費停車空間；湖美夜市位於湖子內區段徵收地區湖美八路與健康二路口，設免費停車場，為新興夜市，也是嘉義縣市首個取得合法身分的夜市。

    湖美夜市管委會主委吳承勳表示，七月許多攤商雨棚、鐵架慘遭丹娜絲強風吹毀，攤商減少影響來客量，來客量減少又影響攤商進駐意願，不得已停業四個多月；經投入資源整修，重新規劃，優化整體環境與停車動線，營業時間為週二與週六晚間五點至十一點。

    市府建設處說，經濟部在災後推出受災店家生財器具毀損，每家可獲援助一萬元，全市的店家、公有零售市場及列管攤販集中場攤商都可出具資料申請，已受理近九百案，申請截止日期至十二月卅一日。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播