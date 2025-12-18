表演高質量 前瞻補助、企業贊助立功

記者鄭旭凱／特稿

雲林縣多年來因為藝術展覽及藝文表演觀賞風氣不盛，常被批評為文化沙漠，近幾年來雲林縣藝文表演欣賞風氣明顯的提升，中央政府前瞻計畫補助讓表演廳硬體設備提升等三大因素功不可沒。

雲林表演廳在二〇一九至二〇二二年共兩年多時間花費一億零五百萬元進行大改造，中央政府前瞻計畫兩次補助合計三千八百萬元，雲林縣政府編列九百五十萬元，台塑集團補助四千二百五十萬元，豐泰企業補助一千五百萬元，除了汰換舞台專業設備、舞台地板更新，音響反射板換新，更打造專業聲學空間，觀眾席座椅增大，還重新整繕史坦威鋼琴，讓觀眾在視覺和聽覺等都能有更高級的享受。

雲林縣優質企業的贊助也幫了大忙，雲林縣藝文表演為了吸引觀眾購票入場，演出票價相對低廉，部分成本較高的演出獲得企業認養讚助，今年包括豐泰企業、鈺齊國際及巧新科技等三家公司就捐助了六百一十萬元，也讓雲林縣民有更多高質量的演出可以欣賞。

雲林表演廳硬體升級與邁入專業化營運，最大推手是雲林縣文化觀光處處長陳璧君和雲林縣長張麗善，除了推動場館優化計畫，把地方展演空間提升為專業演出場館，更不遺餘力引進各種藝文演出，雲林藝文風氣的提升相當有感。

