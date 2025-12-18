藝文風氣提升 雲林擺脫「文化沙漠」

雲林縣政府在表演廳舉辦的民歌演唱會，加開晚場仍然爆滿。（雲林縣政府提供）

縣表演廳平均上座率62％ 比去年成長7％

雲林縣表演廳今年入館觀看表演的觀眾將創下歷史新高，估計平均上座率達六十二％以上，比去年成長七％，以往民眾不太願意掏錢買票看演出的習慣正在扭轉，「文化沙漠」的惡名也可望逐漸獲得擺脫。

請繼續往下閱讀...

雲林縣表演廳開館已有四十一年，早年因為設施老舊加上縣民未能養成付費觀看表演的習慣，只要是收費的演出，售票總是異常慘淡，甚至有「雲林人只看免費表演」的惡評，近幾年來雲林縣的藝文風氣逐漸盛行，觀賞藝術表演風氣也快速獲得扭轉。

民歌演唱會 2場門票搶購一空

日前縣府主辦民歌演唱會，由李明德、于台煙、鄭怡、殷正洋及方季惟等五位民歌手輪流上台演出，由於午場的票在九月開賣時秒殺，加開晚場在十一月底推出，同樣不到半天即被搶購一空，難得的是每位歌手前一天才在高雄大巨蛋演出，每人都盛讚在雲林表演廳演唱，聲音傳導效果非常好，完全不輸大巨蛋。

當天的演出歌手都走下舞台與觀眾互動，文化觀光處長陳璧君表示，現場氣氛熱絡宛如「千人KTV」，全場觀眾幾乎首首大合唱，唱到「燒聲」仍意猶未盡；雲林縣長張麗善則表示，明年一定會再辦理一場規模更大的經典民歌音樂會，讓這份感動持續在雲林延續。

斥資1300萬 表演廳明年起修繕

不過雲林表演廳由於內部多處設施老舊、漏水，經多次修繕仍無法徹底解決，縣府斥資一千三百萬元將在明年一到五月間進行防水工程、大廳電視牆、表演廳字幕機等設備修繕，明年六月重新啟用，屆時希望能帶給所有觀眾更好的表演藝術體驗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法