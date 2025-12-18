開發南科特定區 台南首發建設公債81.5億

台南市首度發行建設公債

市場熱烈短時間募滿 黃偉哲︰有效降低市庫負擔

台南市財政新里程碑，市府發行首檔建設公債，總額八十一．五億元，一推出就獲得市場熱烈回應，短時間內即募滿，全數投入南科特定區自償性區段徵收開發的重大建設。市長黃偉哲表示，以利率較低的公債取代銀行借款，不僅能有效降低市庫負擔，也為城市建設注入穩定資金活水，讓有限資源用在刀口上，兼顧財政紀律與永續治理。

全數投入特定區開發

台南市財稅局指出，隨著南科園區與樹谷園區持續擴張，產業進駐帶動土地需求快速成長，市府推動南科特定區多個區塊開發，包括F、G區，以及A、B、C、D、E、N、O等區段徵收計畫，確保產業發展與城市建設同步到位，提供企業及民眾更完善的生活與工作環境。

公債分三期發行 創造三贏

南市建設公債分三期發行，第一期廿億元、二年期，票面利率一．三八％；第二期廿七億元、三年期，票面利率一．四一％；第三期卅四．五億元、五年期，票面利率一．四三％，三期合計八十一．五億元，資金將全數挹注於南科特定區的區段徵收與相關開發經費。財稅局說，二年期由銀行業一家承購，三年期有銀行業三家承購，五年期則由銀行業四家與證券業一家承購，顯示市場需求熱烈，資金立即募滿。

公債利率 約比銀行低0.3％

黃偉哲說，建設公債不僅是財務工具的創新，更提供投資人安全、穩定的投資選項，同時創造政府、產業與民眾三贏局面。且與現行銀行借款利率相比，本次公債利率約低〇．三％，估算可為市庫節省債務利息約九千萬元，減輕財政壓力。

財稅局局長李建賢表示，未來市府將依建設需求與財務狀況，持續評估以公債方式籌資重大建設費用，強化公私協力，穩健推動台南長遠發展。因應未來台南捷運工程，也將評估以公債方式籌措資金，確保工程順利進行。

