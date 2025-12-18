高虹安改判偽造文書 議員︰難以信服

市議員楊玲宜批評高虹安的判決理由難以讓人信服。（資料照）

貪污罪變「使公務員登載不實」 高復職恐怕讓公務員「挫勒等

新竹市長高虹安助理費貪污罪二審高院大逆轉改判「使公務員登載不實」的偽造文書罪六個月，引發司法界與政治界輿論討論，市議員楊玲宜說，司法審判無關黨派與政治立場，大家都尊重司法，但拜託請給人信服的判決理由。她認為，高虹安浮報助理費挪為私用改判偽造文書罪，高復職回歸市府，每天經手上千百件公文，是否又造成公務員登載不實，恐怕已讓公務員「挫勒等」。

刑度6個月 高今天辦理復職

新竹市府昨天收到內政部函文准予高虹安復職，高虹安今天就會到市府辦理復職程序，據悉，一級主管已被通知今天上午八點十分要在市府列隊歡迎高虹安回歸。巧的是，原代理市長（副市長）邱臣遠今天則出訪日本熊本縣，巧合安排也避開可能的尷尬場面。

楊玲宜︰助理薪資她用在私人用途

楊玲宜說，高虹安詐領助理費不僅是偽造文書浮報助理薪資與加班費，更重要的是，將回繳的助理薪資用在私人用途上，例如個人洗頭、生理用品、雙眼皮貼等，明顯不同於助理勞務報酬定義，且明顯用於非公務業務。高院法官說：助理酬金與加班費本質屬於立委補助費性質。補助立委問政需要所須的財力不足，本質屬立委補助性質，屬實質補助，可彈性勻用。但問題是，助理費已從過去由立委帳戶統籌分配的舊制，改由直接匯入助理薪資帳戶的新制，就是要確保國會助理得到應有的勞務報酬，避免被剝削，否則直接提高為民服務事務費，不就可解決問政需要所須的財力不足補助費的問題，何須脫褲子放屁繞一圈，還要釋憲。

助理勞務報酬 竟與補助費混為一談

她認為，高院的判決難以讓人信服，是把助理勞務報酬與為民服務補助費混為一談。更別說該案犯罪意圖如此明顯，連百元洗頭費都要挪用浮報助理酬金支付。現行制度沒問題，有問題的是意圖違反規定詐領浮報且剝削助理的人。高院仍認定高虹安有偽造文書、使公務員登載不實等罪行，如今高重掌市府，每天上千百份公文會不會同樣發生偽造文書、使公務員登載不實情事？

高虹安在貪污案二審宣判後出席第一個活動。（記者洪美秀攝）

