經費6千萬 桃林鐵路自行車道第五期完工

桃園市政府都市發展局執行「桃林鐵路自行車道第五期」工程近日竣工，工程由蘆竹區海湖北路海湖車站舊址開始，銜接至環島1-1號線濱海自行車道北上方向，完成從桃園虎頭山到蘆竹海濱的自行車道串連；第六期工程將由市府觀旅局施工再加一公里，預計明年底完工，屆時可串聯桃園珍珠海岸遊憩廊帶，並銜接新北市青春山海線。

桃園市長張善政昨前往視察「桃林鐵路自行車道第五期」竣工成果，並聽取觀旅局第六期工程規劃。都發局表示，桃林鐵路自行車道第五期工程施做約一公里，經費約六千萬元，整合舊運煤鐵道特色打造活動廣場可供舉辦活動，並結合地形設計近水花園及迎風廊道二處打卡景點，另設置Youbike租借站、自行車簡易維修站、公廁、休憩座椅等公共設施，空間也保留農機引道方便周邊農地的耕作需求，仍持續蒐集當地居民體驗反饋，進行部分設施修正。

請繼續往下閱讀...

觀旅局表示，桃林鐵路第六期工程接續將投入約四千八百萬元，施作自行車道串連、休憩節點營造、涵洞結構補強、廁所建置、植栽綠化、照明等項目，預計明年一月開工、明年底完成，完工後路線往南可至竹圍漁港。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法