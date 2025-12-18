打造人本環境 中壢芝芭里成模範里

中壢芝芭里「相遇大伯公」提案。（記者李容萍攝）

社區規劃師駐地輔導 就地取材卵石採生態工法改造

記者李容萍／專題報導

桃園市中壢區芝芭里地處青埔特區，因土地徵收和房地產增值緣故，躋身全國最多億萬富翁的村里之一，近十年人口倍數成長，現有三千一百戶、近六千人，三連任里長黃連應從二〇一六年起，向市府都市發展局提案社區規劃師駐地輔導計畫，團隊以桃園土地屬紅土礫石層有較多卵石的特性就地取材，採生態工法改造社區公共空間，成為人本環境模範里。

請繼續往下閱讀...

綠化五福宮等提案 多次獲良善獎勵

芝芭里提案包括「綠化五福宮美化芝芭里」、「芭里東芝綠化滿田園」、「大農青境」、「相遇大伯公」、「紫薇漫芭里」、「找尋阿嬤的記憶」及「芭里蘇茶停」等，均細心維護，多次獲選社規師計畫維護管理考評良善獎勵。

黃連應說，芝芭里內保有五四〇公頃農田，是鐵馬族遊逛田園的熱門路線，以往農路地勢較低、路旁雜樹多，影響人車視野，易淪為亂丟垃圾的髒亂點，芝芭里社區發展協會向都發局提案社區畸零地活化，沿東芝路逐年改造為休憩點。

芭里蘇茶停 退縮基地設休憩空間

像「芭里蘇茶停」是改善聖德路一段、五聖路的公共空間，對向是當地櫻花秘境，由環保志工小隊開小怪手整地，移除礙眼土堆及雜木叢，退縮基地設置休憩空間及碎石路徑，讓車輛的視野更通透，行人能安心走到公車站牌。

環保志工兼鄰長張明龍去年底見「紫薇漫芭里」基地，因地主開發而得拆除，他在施工前搶救移植紫薇在里內他處生長。

都發局社規師輔導計畫自二〇二三年改變評選模式，鼓勵全市社區提案，補助廿到四十萬元不等，芝芭里透過連續年度的爭取，將社區公共空間延伸與周邊道路系統鏈結，更能落實人本環境建置。

中壢芝芭里就地取材，選用砌卵石以生態工法改造社區公共開放空間。 （記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法