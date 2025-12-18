為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    後龍海角樂園變身 串聯成「海音廊帶」

    2025/12/18 05:30 記者蔡政珉／苗栗報導
    後龍海角樂園將再變身，成為海音廊帶供民眾「聽海」。（民眾提供）

    後龍海角樂園將再變身，成為海音廊帶供民眾「聽海」。（民眾提供）

    苗栗縣後龍鎮海角樂園曾經是垃圾掩埋場，多年前經後龍鎮公所復育改造成如今的樂園景觀。不過，苗栗縣政府考量相較於附近的縣級風景區好望角，海角樂園名聲較不顯著，透過中央補助兩千三百萬元經費計畫串聯海角樂園及其周邊過港貝化石層，成為結合自然環境與觀光的「海角新樂園海音廊帶」，盼能串聯觀光廊帶，工程已標出，預計明年六月前完工，讓遊客可以欣賞自然景觀、聽海浪。

    結合觀光廊帶 明年6月前完工

    苗縣府文觀局指出，經盤點發現，海角樂園位處國家級濕地「西湖濕地」受法令限制開發，不過海角樂園遮蔽性不足，面對如今氣候變遷後的酷暑，難以吸引遊客久待；過港貝化石層周邊後龍鎮公所之前獲中央補助正施工中，但存在停車空間不足問題。

    苗縣府文觀局規劃，海角樂園可透過既有自然環境為基礎，設計符合海角樂園特色的景觀設施與服務設備，例如：透過增加原生種植栽提供更多林蔭空間，改善既有鋪面與增設照明設備等打造出觀海日落主題廣場，更會放置可供行走的大型彩繪水泥管，方便遊客在海岸邊聆聽海浪聲成為「海音迴廊體驗場」。

    至於過港貝化石層，則以設置停車場、規劃動線、重新設置鋪面與設置解說牌等，提供遊客空間可駐足欣賞、觀察及了解貝化石層形成過程與其地質意義。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播