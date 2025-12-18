六龜攔河堰蓄水48萬噸 冬季美景再現

高雄六龜攔河堰蓄水四十八萬噸，冬季限量版美景再現。（記者陳文嬋攝）

高雄市水利局攜手水利署超前部署，投入二五五〇萬元，昨完成六龜攔河堰，蓄水四十八萬噸，再現冬季限量版美景。

高雄每天用水量一五〇萬噸，仰賴高屏溪攔河堰取水，每逢枯旱季降雨又偏少，水利局爭取到水利署荖濃溪防災韌性計畫，預計五年將投入經費四千萬元，推動河川區域蓄水工程。

水利局今年投入經費五五〇萬元，選定六龜區高屏溪上游十八羅漢山畔荖濃溪河床地，就地取河床砂石構築攔河堰，昨天完成蓄水四十八萬噸，再現湖光山色美景，預計可提升地下水位八公分。

此外，水利署七河分署與水利局今年共投入二千萬元，於荖濃溪新威大橋上游至里嶺大橋河段，總計推動八處疏濬工程，目前工程已陸續完工並蓄水，形成地下水補注池，總計可補注三四九六萬噸入滲水量，加上市府圍堰蓄水，形成微型水庫，以備不時之需。

水利局表示，整體工程除了增加地下水補注外，可作為枯水期備援水量，旱季可調控高屏溪流量，整體供水調度更靈活，更成為民眾遊憩的熱門景點，提升水資源兼具觀光效益。

