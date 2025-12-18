為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    「DL—2003號貨車移動機」 舊打狗驛故事館展示

    2025/12/18 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    「DL—2003號貨車移動機」明年檢修前，將展示於故事館月台前鐵道股道。（高史博提供）

    「DL—2003號貨車移動機」明年檢修前，將展示於故事館月台前鐵道股道。（高史博提供）

    高雄哈瑪星鐵道文化園區再添亮點，高雄市立歷史博物迎來重要主角之一的「DL—2003號貨車移動機」，即日起至明年檢修前，將展示於故事館月台前鐵道股道。

    高史博館長李文環指出，貨車移動機主要任務是在車站內將貨車牽引至各側線、月台或倉庫等處接駁貨物，誕生於一九八〇年代的DL—2003是台鐵廿噸級DL—2000型調動機，全國僅有八輛，是台灣鐵路貨運鼎盛時期的重要見證；DL—2003最初配屬中壢車站，後因鐵路地下化停辦貨（軍）運業務，於二〇一四年起改配新豐車站，並在DL—2500型投入運用後逐步停用。

    舊打狗驛故事館館長古庭維指出，DL—2003加入後，哈瑪星鐵道園區同時具備DL—1000型、DL—1100型和DL︱2000型三款十、十一、廿噸級貨車移動機，讓收藏更加完整，更能展現台灣鐵道貨運核心的場域精神。

    高史博指出，DL—2003是高史博蒐藏的第一部自有貨車移動機，明年初將啟動檢修，作業繁瑣且耗費龐大，期盼它未來能在舊臨港線上再度發揮餘熱，成為推廣鐵道文化的重要推力。

