    首頁 > 生活

    攸關台積電二奈米製程 南科楠梓園區進二階環評

    2025/12/18 05:30 記者黃宜靜／台北報導

    攸關台積電二奈米晶片廠發展的南科楠梓園區，昨天送環境部環評大會審查通過。環評委員決議，應強化開發對高雄市用水、用電及排碳量的影響衝擊評估等；由於該園區開發達一百公頃以上，南科須再辦理後續二階環評程序。

    需強化用水、用電及排碳量影響評估

    開發單位國科會南科管理局表示，該園區開發面積約一八二．五七公頃，將規劃作為儲備半導體先進製程用地，預計就業人口約六千六百人、每年產值達九千六百億元。

    南科表示，案場位於高雄煉油廠區內，因土壤、地下水污染列為控制及整治場址，現為褐地重生場域，未來高雄市府將依序配合園區用地需求，完成整治、解除列管。

    南科表示，此計畫規劃每日用水量十三．四萬立方公尺，已爭取市政再生水十二．六萬立方公尺，其餘〇．八萬立方公尺則使用自來水；在備援方面，已協調台水公司專管可供應園區自來水十萬噸以上，且因園區廠商規劃設置二奈米以下先進製程，海淡水中的硼有疑慮，因此備援水源仍以自來水為主。

    對此，環委表示，若規畫全以自來水為備援，恐衝擊南部居民部分用水，建議評估使用海淡水作為備援的可行性。

    經環委討論後，建議開發單位應強化該案開發對高雄市用電、用水及排碳量的影響衝擊評估，說明對居民的遷移及權益影響等，決議通過此次環評大會，並送二階環評進行後續審查。

