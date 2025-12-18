《規模逾95億》 高雄車站專4、5及商4 公辦都更啟動

林欽榮介紹高雄車站周邊建設，將成為高雄新名片。（記者王榮祥攝）

市府與冠德建設簽約 興建3棟共2.9萬坪住商辦複合大樓 預計2034年啟用

高雄火車站專用區四、五及商四公辦都市更新案，昨天由高雄市政府與冠德建設簽約，冠德將挹注九十五億元興建三棟住商辦複合大樓，預計二〇三四年啟用。

第一環圈開發 將成高雄新名片

該都更案總投資規模逾九十五億元，也是高市府推動「高雄車站周邊大都更計畫」關鍵首部曲，副市長林欽榮昨天代表市府，與冠德建設董事長馬志綱完成簽約；林欽榮指出，高雄火車站位於城市的發展軸線核心，是串聯產業、交通與生活的門戶，將成為高雄新名片。

建置立體人行平台 規劃下沉花園

冠德共規劃興建三棟共二．九萬坪住商辦複合式大樓，兩棟為地上廿二到廿六層、地下六層的住辦及商業大樓，一棟為地上卅一層、地下六層住宅大樓，還建置立體人行平台銜接天棚，地下則規劃下沉花園串聯車站下沉廣場。冠德建設董事長馬志綱說，高度看好高雄未來，並與日本森大廈都市企劃株式會社合作，引進國際級複合開發與城區營運經驗。

引進國際級複合開發與城區營運

都發局長吳文彥表示，為強化車站第一環圈服務機能，市府檢討都市計畫限制，同時訂定都市設計指引，引導站區立體連通與人行系統整合，營造安全便利的步行與轉乘空間；本案預計二〇二七年核定都市更新事業計畫，二〇三四年完工，屆時高雄車站將由傳統交通場站轉型為多功能的城市核心。

高雄車站轉型為多功能城市核心

冠德除了獲專四、專五與商四最優申請人，先前也由子公司環球購物中心取得高雄火車站商業大樓最優申請人，預計明年一月簽約；在此之前，冠德也取得高雄火車站下沉廣場部分商業空間營運資格，全面布局高雄火車站。

