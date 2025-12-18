屏縣續補助家用廚餘機 明年1月申請

家用廚餘機製造出的肥料可自家園藝使用，也能交到各鄉鎮市的回收點。（記者羅欣貞攝）

補助購買金額4成 最高6千元 增線上申請

屏東縣今年首度補助家用廚餘處理機，受到縣民熱烈回響，縣長周春米昨天宣布，明年將持續補助，一月一日至三月三十一日受理申請，設籍屏東縣民眾購買符合規定的家用廚餘處理機，即可申請補助購買金額的四十％、最高六千元，並新增線上申請管道，請有需要的民眾注意申請時間，以免錯過。

縣民支持 今年廚餘量下降

屏東縣長周春米表示，縣府推動家用廚餘處理機補助，主要有三個目的，包括減輕焚化爐處理負擔、降低各鄉鎮市清潔隊收運家戶廚餘的壓力、讓家庭不必再為廚餘去向煩惱，廚餘不必再等待清潔隊收運，能有效減輕家庭成員的日常負擔，也讓資源運用更有效率。

民眾使用後 家中蟑螂大減

周春米說，該政策今年首次推動就獲得民眾高度支持，顯示政策方向符合民眾期待，從實際數據觀察，屏東縣家戶、餐飲及事業單位每日產生的廚餘量，已呈現下降趨勢。

今年使用補助購買廚餘處理機的沈小姐表示，近一年來感受相當明顯，家中以海鮮料理為主，廚餘經乾燥處理後氣味清新，家中蟑螂明顯減少，處理後的廚餘粉末還可作為盆栽肥料再利用。在非洲豬瘟防疫政策調整後，許多家庭對廚餘去向感到困擾，廚餘機提供安全又便利的選擇。

屏東縣政府環保局表示，明年度家用廚餘處理機補助對象為設籍屏東縣的家戶，補助機型限乾燥處理型或生物分解型設備，每戶限補助一台，補助比例為購買金額四十％，最高六千元，詳情可至屏東縣環保局官網查詢。

環保局提醒申請人除注意申請期間外，也須注意戶籍在屏東貨送到屏東，從今年補助審核經驗中發現，有人照片造假、發票號碼重複、作廢等情形，有詐領補助嫌疑，有七件移送調查。

