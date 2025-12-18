中央5.13億到位 疏濬台東6條河川

台東南迴線金崙溪河床淤積，縣府先動用災害預備金疏濬。（記者黃明堂攝）

今年多個颱風侵襲，造成太麻里溪河道再度嚴重淤積，縣府表示，已動支六千萬元災害準備金展開太麻里溪、金崙溪工程緊急清疏，預計明年汛期前完成；至於縣府向中央爭取全縣六條河川專案清疏五．一三億元已到位，進入工程設計階段、最快明年三月動工。

已進行工程設計 明年3月動工

縣長饒慶鈴昨天視察南迴災後搶修復建工程，前往東六十四線鄉道三公里處，視察道路下邊坡堤防災害復建工程。建設處說明，為確保鄉民通行安全，採半半施工維持單線通行，目前道路下邊坡結構均已完成，半邊橋設計則施作上部結構，預定明年元月全部完工。太麻里溪去年因凱米、山陀兒颱風造成大量土砂往下游沖刷堆積，已陸續辦理清疏一百廿萬立方公尺土砂，但今年遇多場颱風河道再度淤積，再動支災害準備金六千萬元辦理太麻里溪嘉蘭段、金崙溪左岸溢堤處的緊急清疏工程，十一月動工、預計明年四月完成。

饒慶鈴說，去年山陀兒颱風，中央補助三．二億元，今年初清出太麻里溪、金崙溪、文里溪約一百六十三萬立方公尺土石，效果顯著，但今年汛期幾乎每月一颱，多處河道再度堆積大量土石；中央十一月底已核定丹娜絲颱風重建專案五．一三億元經費，將分別用於太麻里溪、金崙溪、知本溪、利嘉溪、大竹溪與大武溪共六條河川疏濬，建設處加速行政、目前工程在設計階段，最快明年三月開工，預計在後年三月前完成三百九十萬立方公尺土石疏濬。

