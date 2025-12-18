基隆危老建物多 新北分享都更政策

隆市長謝國樑率市府團隊赴新北市交流都市更新等相關經驗，新北市長侯友宜分享都更三箭等政策。（記者黃子暘攝）

新北市推動「都更三箭」政策，自二〇一九年至今，多元都更已有二千一百多件申請，核准一四八一件，基隆市長謝國樑昨率團赴新北市交流經驗，新北市長侯友宜說，基隆捷運興建在即，將緊密介接基隆、新北，盼藉由大眾運輸導向型發展（TOD）、危老建物都更，翻轉基隆城市風貌。

謝國樑表示，基隆有許多老舊房屋，需要都更與城市規劃再造，才能打造國際級港口都市風貌，透過學習新北經驗、兩市合作，將交流結論帶回研議，改變基隆目前老舊、保守的都市發展政策。

侯友宜指出，「都更三箭」以捷運帶動城市發展、主幹道沿線都更、危老建築優先協助三策略，加速推動多元都更，二〇二一年成立新北市住宅及都市更新中心，為公辦都更注入量能，成功推動如「永和大陳地區」等大面積公辦都更案。

城鄉發展局長黃國峰說，新北以板橋、新莊、三重作為發展軸心，沿微笑曲線規劃整體開發案，包括新店十四張B單元、五股夏綠地、新泰塭仔圳、秀朗橋北側、土城司法園區等，再以捷運串聯整開區；市府也簡化審議流程，加速重要都計變更案開發期程，鼓勵私人捐贈公益設施，打造友善城市。

