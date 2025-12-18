三芝遊客中心整修 空間一半變宿舍

三芝遊客中心整修後被隔成九間宿舍及一間行政套房。（鄭宇恩提供）

北海岸及觀音山國家風景區管理處（簡稱北觀處）轄管的三芝遊客中心今年初完成整修，卻有民眾發現，多處空間長期未開放，並傳出改為員工宿舍。新北市議員鄭宇恩實地勘查後發現，現場被隔成九間宿舍及一間行政套房，原有餐廳與參觀動線僅剩不到一半，明顯背離公共服務功能，要求主管機關說清楚，還空間給民眾。北觀處回應，因應旅遊型態轉變與人力需求調整空間，未改變遊客中心功能。

議員指背離公共服務功能 要求還空間給民眾

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩指出，紀念前總統李登輝的三芝名人館，門口寫著「民之所欲，長在我心」，如今公共空間遭違規占用，相當諷刺，呼籲北觀處立即停止以宿舍、行政套房占用遊客中心，限期恢復展覽、餐飲與參觀等公共功能。她也要求交通部啟動調查，釐清是否涉及不當使用公共資產與違反管理規定。

北觀處：功能不變 部分調整為備、值勤使用

北觀處指出，疫後北海岸旅遊型態轉變，親海活動與自行車路網成形，已將三芝淺水灣列為明年濱海遊憩服務重點，規劃設置資訊服務站，並串連白沙灣遊客中心及三芝、石門海岸廊帶活動，調整觀光服務功能以符合旅遊現況。

北觀處說明，遊客中心建物已逾廿年，館舍出現漏水、地板與木構老化等問題，因此進行修繕並調整參訪動線，另考量地處偏遠、人力招募不易，部分空間調整為備勤及緊急應變值勤使用，並非改變遊客中心功能。

三芝遊客中內的健身設施跑步機。（鄭宇恩提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法