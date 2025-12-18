板橋、三重 明年增設心衛中心

社區心理衛生中心常舉辦職場心理健康紓壓活動。（新北衛生局提供）

舉辦紓壓課程、體驗講座和諮商服務 提供身心全照護一站式服務

近年心理衛生健康成為國人關注議題，新北市衛生局二〇二二年起布建社區心理衛生中心，提供諮商服務，並舉辦紓壓課程和體驗講座等，至今已完成七處建置，明年板橋、三重將再新增各一處，提供民眾身心全照護的一站式服務。

請繼續往下閱讀...

新北市長侯友宜昨天在市政會議指出，心理健康是城市發展與社會安定的重要基礎，新北市以「心理健康韌性城市」為願景，跨局處團隊合作，並參考國際經驗，共同推動心理健康政策，銜接職場、校園、長照與社區據點，打造完善的預防、篩檢、治療與復元支持體系，建構市民「看得見、找得到、用得上」的心理支持網絡。

新北目前7處 醫院提供醫療支持

陳潤秋表示，衛生局二〇二二年開始建置社區心理衛生中心，目前已有新店、中和、林口、新莊、蘆洲、淡水、汐止共七處，數量全台第一，每一處都有醫院提供醫療支持，包括台北慈濟、耕莘、雙和、淡水馬偕、八里療養院、汐止國泰、台北醫院等。

啟動訪視追蹤、資源連結與危機介入

她說，心衛中心結合跨局處、醫療院所及民間團體發展在地服務，自啟用以來個案服務達八萬三五一二人，提供訪視追蹤、資源連結與危機介入；此外，累計提供心理諮商服務近四千人次，舉辦宣導活動一七七四場次，共有十三萬四五六四人次參與。

其中新店心衛中心是新北市第一處，設置中醫安神養心藥草教育園區，提供緊急精神醫療處置教育訓練；淡水心衛中心與淡江大學合作，舉辦走讀紓壓活動及青年論壇；蘆洲心衛中心首推精神專科醫師駐點諮詢，針對高壓職場辦理紓壓及體驗講座；新莊心衛中心辦理長者心理健康講座；中和心衛中心開設員工花藝紓壓課程等。

衛生局規劃明年增設三重及板橋心理衛生中心，結合衛生所，提供身心合一的一站式服務，其中板橋據點鄰近捷運板新站，將導入科技設備，提供心律變異檢測裝置，三重心衛中心設於市府第二行政大樓，配合建物完工期程啟用，全市預計二〇三〇年完成十四處心衛中心。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法