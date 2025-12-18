為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    宜蘭芃芃野溪施工 溫泉變冷水

    2025/12/18 05:30 記者江志雄、王錦義／綜合報導
    芃芃野溪因施作護岸工程被怪手開挖引流後，原有溫泉變成冷水。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣泡湯秘境大同鄉芃芃野溪溫泉，被怪手開挖引流，溫泉露頭區引入溪水後成了河道，原有溫泉變冷水，遊客見狀與怪手司機爆發爭執，驚動警方到場排解。縣府回應，芃芃溪正在施工，遊客暫時不要進入，後續會做好整體規劃。

    進行護岸工程 縣府籲遊客勿進入

    大同鄉英士村呂姓村長說，農業部農村水保署目前在芃芃溪施作護岸工程，入口處設有公告，非工程人員及車輛禁止進入，但大批遊客仍開車進去泡湯，施工人員因工程需求出動怪手引流，非蓄意開挖溫泉露頭區。

    宜蘭縣政府水利資源處長李岳儒表示，大同鄉芃芃野溪是中央管轄，農村水保署施作的護岸工程本月開工，工期約半年，基於安全考量，呼籲遊客暫時不要前往，縣府後續會做好整體規劃；至於怪手開挖溫泉露頭是否違法，將調查釐清。

    花蓮富源遊樂區 住宿、泡湯試營運

    另外，花蓮縣富源國家森林遊樂區內的蝴蝶谷是南區觀光亮點，以優質森林、瀑布、溫泉資源、絕佳地理位置及完善服務設施聞名，但去年地震加上颱風豪雨，造成園區內步道受損，今年初停止營運，經過整修後，戶外溫泉、旅館等設施重新招標委外，由天成飯店集團得標，以「天成逸旅—蝴蝶谷」重新出發，目前提供住宿、泡湯等試營運。

    宜蘭芃芃野溪溫泉頗受玩家喜愛。（資料照）

