《基隆市議長》童子瑋贈學校繪本 被市府政治解讀「退貨」

家長認為教育處將基隆市議長童子瑋送學校的耶誕繪本退貨，是過度政治解讀。（記者盧賢秀攝）

基隆市議長童子瑋最近贈送全市各國小學生耶誕繪本，市府教育處認為，他有可能被徵召參選市長成為準市長候選人，考量學校教育及行政中立，婉謝贈書。童子瑋表示，民意代表、社會團體致贈童書或物資給學校，表達對學校、孩子的關心，不分黨派行之多年，市府卻高度政治化解讀，令人遺憾，希望市府公布標準，不分黨派的候選人一體適用。

教育處︰恐成為準市長候選人

家長說，耶誕節快到了，童子瑋每年都到學校送耶誕禮物，繪本內容沒什麼政治色彩，卻被教育處擋在門外，市府不應泛政治化，十分荒謬，還是希望繪本能發給學生。

家長︰市府泛政治化 太荒謬

童子瑋陸續寄發一萬六千多本耶誕節繪本給全市公私立小學，有的已發給學生卻被要求回收。教育處表示，為維護教學環境安寧，遵循教育及行政中立原則，婉謝議長贈書，也要求各校維持中立。

童子瑋指出，他長期關心校園，除童書、繪本外，也捐文具、書包、背包、水壺、雨具等用品，民意代表、社會團體贈書或物資給學校，都被視為正向的社會互動，而非政治行為，市府卻高度政治化解讀，令人遺憾。

