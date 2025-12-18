北市「西門PLAY樂購町」 10座打卡點吸睛

西門町推出「西門PLAY樂購町」活動，打造十座以上打卡點，圖為慵懶系藍調休止符「星期一的布魯斯」。（記者孫唯容攝）

年底節慶氣氛濃，西門町推出「西門PLAY樂購町」活動，即日起至明年一月十六日在真善美廣場、捷運西門站六號出口前周邊，集結國際與本土潮流IP打造十座以上打卡點，結合九十三間店家共同推出優惠，民眾消費滿八八八元，就能參加iPhone17、Switch2等抽獎。台北市副市長林奕華說，透過IP打卡裝置與週週系列展演活動，強化西門國際觀光能量。

週週展演 主展區集結潮玩品牌

商業處表示，「西門PLAY樂購町」由在地潮玩品牌與國內外知名IP共同策劃展出，包括國際街頭藝術家棒斯BOUNCE的電色引領者「棒小兔」、慵懶系藍調休止符「星期一的布魯斯」、來自泰國曼谷的魔法催化師「Badmeaw Cat」等大型IP氣偶、塑像，匯聚在西門捷運六號出口周邊。主展區真善美廣場則集結哈玩具、Jinart、MONSTER TAIPEI、UNBOX等五大潮玩品牌，結合多彩電色共譜潮流藝術，現場展售八款以上IP限定盒玩。

93店家推優惠 消費888元可抽獎

活動期間每週六下午都有展演活動，首週廿日是電色覺醒週，邀請擅長Cover流行、動漫音樂的歌手演出；第二週廿七日與第三週明年一月三日，街潮嘻哈新生代串聯激舞及DJ X COSER群舞；最後一週是明年一月十日，由玩色派對主理人洪暐哲壓軸演唱多首熱門歌曲。

東區商圈則有「東區夜未眠 Don’t Call It a Night」，以銀白色主題燈飾串聯忠孝東路兩側及鄰近捷運廣場，形塑成可散步、拍照的夜間光廊，展期自十九日起至明年三月八日；還有在地廿家餐酒館，聯手舉辦「台北東區夜經濟生活節」活動，消費滿額可抽首爾來回機票。

「台北最High新年城」跨年首度合作全球超人氣Snoopy家族，在市政府東南廣場設置六座超萌大型氣偶，另香堤大道開設「史努比&兄弟Taipei Tour快閃店」即起至明年一月十八日，限時販售十款跨年限定周邊商品。

