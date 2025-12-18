北市府總預算案6度闖關 終付委審查

北市府明年度總預算案6度闖關，昨終交付委員會審查。（記者甘孟霖攝）

未將新版財劃法增加442億統籌分配稅款編入 民進黨團連5次暫擱

台北市政府明年度總預算案規模二一四二億元，因未將新版財劃法增加的四四二億元統籌分配稅款編入，民進黨團不滿已連五次暫擱，昨市府提供一紙A4紙說明規劃用途，仍有多名議員不滿，民進黨團幹事長顏若芳要求在二讀前將詳細資料送議會。議長戴錫欽裁示，市府將相關資料確定後，提供給各委員會議員了解，總預算案才通過交付委員會審查。定期大會在下週五休會後，將再安排臨時會審預算。

主計處竟只用一張A4紙說明

台北市長蔣萬安到議會報告時說明，明年重點政策包含捷運路網六線齊發二．〇編二一九億餘元；舒緩三明治世代包含銀髮關懷、幸福托育共一二一億餘元；道路通行環境優化卅三億餘元；路燈維護六．五二億元；管網工程提升水資源韌性十七．一四億元等。

市議會十一月五日首度審查，因未納入新增的統籌分配稅款，被民進黨團連續擱置五次。

顏若芳︰不滿市府荒誕暫擱

顏若芳昨天表示，暫擱總預算案是表達對市府荒誕的不滿，其他縣市都可以在時間內將增加的錢編入，為何台北市不行？主計處僅提供一張A4紙，說要蓋社宅、捷運，沒有細節內容，希望二讀之前將詳細資料補齊。民進黨議員洪健益也要求，就市府與中央在事權分配上是否取得共識做說明。

民進黨議員簡舒培表示，全台只有台北市沒有核實編列統籌分配稅款，連要求二讀會前將細目送議會也無法回應，若等明年追加減才能一條條審，北市府、市議會面子都掛不住。

議長︰資料確定須提供議員

戴錫欽說明，不管編列進總預算案或是追加減預算，都要經過議會監督審查，裁示各單位預算到各委員會審查後，將相關資料確定後，提供給議員討論。

分配稅款9月中才確定金額

主計處長蘇文樹說明，依慣例在八月底將總預算案送議會，其餘五都在九月底，其他縣市是十月底，而統籌分配稅款在九月中才有較確定的金額，因此未納入；中央、地方事權分配則尚未有共識。

