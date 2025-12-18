原民獵殺4隻黑熊判無罪 屏檢上訴

9名原住民獵殺4隻台灣黑熊及多隻保育類野生動物，屏東地方法院11月26日判處無罪，屏東地檢署昨提出上訴。（資料照）

九名原住民獵殺四隻台灣黑熊及多隻保育類野生動物，屏東地方法院十一月廿六日判處無罪。屏東地檢署認為，「非營利自用」不應成為濫殺野保動物之保護傘，犯罪行為具「戲謔性」與「殘忍性」而非文化實踐，應兼顧原住民族傳統狩獵文化與落實環境生態正義，因此提出上訴。原住民立委伍麗華及被告大武村麥庸正表示，尊重檢方上訴。

檢：濫殺嬉鬧 非傳統狩獵文化

該案法官認為，新修正的野生動物保育法，原住民狩獵是傳統文化，「非營利自用」諭知無罪。但檢察官強調，「非營利自用」須建立在「依循部落傳統文化傳承」之基礎上。

全案殺黑熊，有「採草藥」途中偶遇黑熊而射殺；有駕駛吉普車深入溪床射殺；也有用山豬吊使黑熊受困再射殺，讓保育類動物長時間、內心恐懼與身體痛楚；另外將其屍體「三貼」方式運送，沿途嬉鬧，顯與原住民族傳統狩獵文化強調「敬天、惜物、尊重生命」之核心精神南轅北轍。

檢察官表示，被告對待保育類動物之行為，屬「機會主義式」的濫殺，為釐清「狩獵文化權」與「生態保育」之憲法界線，因此提起上訴。被告之一的大武村長麥庸正對檢方上訴表示尊重，強調文化上不會有濫殺行為。

