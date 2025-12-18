政院今拍板社安網2.0、5年編819億 陳時中：總預算若沒過 民眾權益少1/3

行政院政委陳時中昨表示，如果總預算不通過，只能照今年的總預算，從少子化、高齡化、社會救助、身障、社安網，民眾權益會少三分之一。（記者鍾麗華攝）

行政院院會今天將通過「二〇二六至二〇三〇年推動強化社會安全網計畫二．〇」，五年預計編列八一九億元，不過，朝野對抗升溫，明年度中央政府總預算至今仍卡在立法院。行政院政委陳時中昨日表示，如果總預算不通過，只能照今年總預算，從少子化、高齡化、社會救助、身障、社安網，民眾權益會少三分之一。此外，健康台灣包括藥物韌性整備、智慧醫療、疫苗韌性等七十億元也會受影響。

社會安全網整合社政、衛政、勞政、警政與司法及教育等資源，強化高風險家庭、兒少及精神障礙者等弱勢通報與服務機制。行政院二〇一八年推出第一期計畫，投入六十八億元，第二期計畫二〇二一年至今年屆滿，共投入四〇八億元。

陳時中說，明年社安網二．〇經費五年八一九億元，分布在衛福部七六二億元、法務部卅一億元、原民會十八億元、內政部八億元，規模比過去大。

陳時中指出，社安網二．〇有六大策略，包括攜老扶幼、專業提升、布建心衛、專業久任、導入科技及常態落實。攜老扶幼部分，將推出新手父母育兒指導員、提高獨老訪視觸擊率；也研擬建立「聯合服務中心」，讓民眾一次獲得多重社會服務，另調整社工一年一聘型態，改為長約制。

