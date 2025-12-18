為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    肺炎鏈球菌疫苗 最快明年「一針見效」

    2025/12/18 05:30 記者林志怡／台北報導
    未來公費肺炎鏈球菌疫苗可望由現行「2劑接種」改為「單劑完成」，提升保護力與接種便利性。 （資料照，南投縣衛生局提供）

    我國肺炎鏈球菌疫苗將走向「單劑接種」新制。衛福部疾管署規劃，未來公費肺炎鏈球菌疫苗可望由現行「兩劑接種」改為「單劑完成」，以提升保護力與接種便利性。

    有助提高接種率

    疾管署副署長林明誠指出，相關規劃仍待向行政院報告，盼明年有機會上路。

    目前我國疾管署持續提供六十五歲以上長者、十九歲以上IPD（侵襲性肺炎鏈球菌感染症）高風險族群，以及五十五至六十四歲原住民公費肺炎鏈球菌疫苗，符合資格者可接種一劑「十三價結合型肺炎鏈球菌疫苗（PCV13）」加上一劑「廿三價肺炎鏈球菌多醣體疫苗（PPV23）」，但需分兩次、間隔至少一年接種。

    台灣疫苗推動協會理事長、疾管署預防接種諮詢委員會（ACIP）召集人李秉穎指出，目前國際趨勢是以一劑廿價或廿一價疫苗取代過去PCV13加PPV23的作法，民眾不用打兩針就能獲得足夠保護力，有助於提高疫苗接種率，疾管署規劃明年廿價、廿一價疫公費肺炎鏈球菌苗擇一接種即可。

