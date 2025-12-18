盜拷出版社教材上網賣 跑堂補教師3年削1500萬

警方查扣侵權盜版光碟一千八百餘片，以及燒錄機、電腦主機、行動硬碟、電磁紀錄、侵權紙本試卷二十餘箱、廣告DM等大批贓證物。 （記者邱俊福攝）

侵權市值估達180億元

侯姓跑堂補教老師，知道國小、國中、高中考卷等教材有利可圖，透過「XYZ」大補帖網站與向各大知名出版社購買，在住處設置盜拷基地，將紙本轉成電子檔、光碟、上傳雲端硬碟，透過蝦皮網站與LINE管道販售牟利，不僅父親、姊姊都參與，還聘僱四名員工，極具規模。刑事警察局智慧財產權偵查大隊偵一隊，本月將侯等七人函送檢方偵辦，初估犯案三年，獲利一五〇〇萬元，侵權市值高達一八〇億元，是近年來破獲最大規模盜拷教學教材案。

父、姊參與 還聘僱4員工

警方調查，卅歲侯男平時遊走大台北地區各補習班，是跑堂的補教老師，二〇二二年開始，侯男從「XYZ」大補帖網站、知名出版社購買各國小、國中、高中考卷等教材考卷等，在住家設置大型影印機、光碟機等設備，不僅影印複製，還轉成電子檔、光碟與上傳雲端硬碟。

蝦皮網站交易高達8806筆

侯男透過蝦皮網站及LINE的管道，讓客戶以每份低於市價一百元至二百元的價格，直接購買紙本、光碟，或自雲端下載資料；警方清查，僅蝦皮網站就有八八〇六筆交易。

警方去年底接獲國內知名南一、翰林與康軒等出版社報案後展開偵辦，今年三月前往侯男新北市蘆洲區的公寓住處搜索，查扣侵權盜版光碟一八〇〇餘片，及光碟燒錄機、電腦主機、行動硬碟、電磁紀錄、侵權紙本試卷廿餘箱等大批贓證物。

透過查扣教學資料清查，確認至少有南一等九家出版社受害，近日依違反著作權法移送新北地檢署偵辦。

