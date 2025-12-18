為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    世衛訂2030消除C肝 我提前5年達標／預計月底向WPRO遞交報告 總統：寫下國際公衛史重要里程碑

    2025/12/18 05:30 記者侯家瑜／台北報導
    總統賴清德（中）表示，台灣比WHO所提2030年消除C型肝炎目標，提早5年完成，在國際公衛史上立下里程碑，名列世界前茅，持續對全球公衛體系帶來貢獻。（記者田裕華攝）

    總統賴清德（中）表示，台灣比WHO所提2030年消除C型肝炎目標，提早5年完成，在國際公衛史上立下里程碑，名列世界前茅，持續對全球公衛體系帶來貢獻。（記者田裕華攝）

    我國Ｃ型肝炎防治再創里程碑，提前於二〇二五年達成世界衛生組織（WHO）所訂的消除Ｃ肝目標，較WHO原訂二〇三〇年期程提早五年完成。政府預計月底向WHO西太平洋區署（WPRO）遞交消除Ｃ肝報告，向國際社會展現台灣公共衛生成果。

    總統賴清德昨出席「台灣領航 消除Ｃ肝」國際記者會時表示，台灣提前達標，寫下國際公共衛生史重要里程碑，顯示長期政策方向正確、執行到位，也證明台灣具備與國際接軌、甚至領航能力。

    治療、篩檢、預防三軸並進

    賴清德指出，台灣以「治療、篩檢、預防」三軸並進，透過中央與地方跨部會合作，建構從預防、篩檢到治療的防治體系，並且「以治療引領預防、以篩檢支持治療、以預防鞏固成效」為核心策略，使Ｃ肝診斷率與治療率均超過九成，全面超越WHO消除路徑（PTE）金級標準。

    17.6萬人接受治療 治癒率98.4％

    賴清德回顧，台灣於一九八四年成為全球第一個全面實施Ｂ型肝炎疫苗接種的國家，成果成為WHO全球免疫計畫典範；此次在消除Ｃ肝戰役中，再度名列世界前茅。至今已有超過十七．六萬人接受治療，治癒率達九十八．四％，政府將持續分享台灣經驗，邁向「健康台灣」。

    衛福部常務次長莊人祥指出，慢性Ｂ、Ｃ型肝炎長期為台灣重要疾病負擔，政府推動消除Ｃ肝關鍵，在於精準公衛防治、防治在地化及防治一條龍。自二〇〇三年提供干擾素治療、二〇一七年將全口服抗病毒新藥（DAA）納入健保給付，截至二〇二五年十月，超過十八．二萬人接受DAA治療，累計投入經費約二八七億元。

    篩檢方面，政府於二〇二〇年將Ｃ肝篩檢年齡擴及卅五至七十九歲，二〇二五年再放寬為卅九至七十九歲，至今累計超過七五五萬人完成篩檢，大幅提升早期發現與治療機會。

    莊人祥坦言，考量台灣過去小兒麻痺根除認證，曾因政治因素未能順利取得證明，衛福部將主動與WHO保持密切聯繫，預計月底將以「中華台北」名義向WPRO提出申請，積極爭取，避免相關文件被轉送其他國家。相關認證仍需審查時間，除官方程序外，也將透過國際學術發表，強化台灣公共衛生的國際能見度。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播