改善柴山地區淹水 投入逾8千萬

為改善柴山周邊的淹水問題，高雄市水利局投入逾八千萬元重建軍方營區阻水牆，並完成人行道改善，將擴大軍方柴山坡地水土保持，預計明年底完工，也強化內惟美術館與周邊地區防洪保護。

柴山地區去年因凱米及山陀兒颱風接連侵襲，強降雨夾帶大量泥砂沖刷坡地，造成軍方既有老舊磚牆多處破損傾倒，又逢大潮排水不易，導致桃子園路、逢甲路及內惟美術館周邊一帶淹水。

水利局爭取中央經費三三〇〇萬元，協調軍方合推災修工程，自鼓山三路至桃子園路，將原八四三公尺老舊磚牆，全面改建鋼筋混凝土阻水牆，提升結構強度與擋水功能。

水利局也加高軍方隊史館後方二一九公尺矮牆三〇公分，整體改善長度逾一公里，可有效阻擋柴山坡面逕流與泥砂沖刷；並於軍區大排內設置控制堰，控制基地排水出流量，減輕排入桃子園路雨水箱涵負擔。

水利局另清疏軍區滯洪沉砂池二三一五立方公尺淤積土方，提升排水效率，降低鼓山三路、桃子園路及內惟美術館一帶淹水風險。

水利局另爭取到中央經費三七五〇萬元，將新設六處攔砂壩與二處沉砂滯洪池，目前已完成設計，預計明年底完工。

