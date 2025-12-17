打造南台灣科技教育 高科實中動土

國科會和高市府昨天上午11點舉行高科實中新校舍動土典禮，包括國科會產學處長林德生、高市副市長林欽榮、南科管理局副局長林秀貞等人共同執鏟。（記者蘇福男攝）

專為高雄半導體S廊帶產業鏈人才子女設置 2028年5月完工啟用

專為高雄半導體S廊帶產業鏈人才子女設置的國立高科實驗高中（簡稱高科實中），新校舍昨熱鬧動土，預計二〇二八年五月完工啟用。

從幼兒園到高中部 將招收1800名學生

由國科會出資創辦的高科實中，新校舍位於橋頭新市鎮橋新六路、新南一、二街及經武路之間，鄰近橋頭地方法院，面積六．五公頃，工程總經費廿七億餘元。

應高雄市長陳其邁和地方要求，於今年八月提早招收國中部與國小部一〇九名新生，目前暫借右昌國中上課，新校舍二〇二八年完工後，屆時將招收高中部、國中部、國小部、雙語部及幼兒園共六十一班、一八〇〇多名學生。陳其邁也曾表示，這所完整的實驗高中，將成為南部高科技發展區的重要教育基地。

坐落園區核心 定位與社區共學聚落

國科會和高市府昨舉行高科實中新校舍動土典禮，包括國科會產學處長林德生、高市副市長林欽榮、南科管理局副局長林秀貞、立委許智傑、地方民代、區長和家長近百人到場見證。

高科實中新校舍採設計與施工併行的統包工程，由高市府協助辦理，建築師趙建銘在工程簡報指出，高科實中坐落科技園區核心，定位為「與社區共學的聚落」，將設有圖書館、演藝廳、運動場和綠帶，成為社區居民活動、文化交流及休憩中心。

林秀貞表示，高科實中為國科會服務科學園區投資廠商、事業單位、政府機關和學術研究機構員工子女的就學需求，協助新設園區加速招商及攬才，吸引更多高科技人才攜家帶眷定居高雄，為高雄的未來打下堅實的人才基礎。

林欽榮代表市府、感謝中央政策及立法院預算支持，也感謝所有投入規劃與興建的團隊，與市府齊心協力推動地方重要教育建設，讓高雄學子透過教育接軌國際，為城市與產業發展奠定堅實基礎。

