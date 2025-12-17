屏縣未滿一歲嬰幼兒營養補助 最高領2.4萬

屏東縣政府昨日公布舉辦「未滿一歲嬰幼兒營養補助」助好孕三‧〇政策。（記者羅欣貞攝）

為減輕家庭育兒負擔並促進嬰幼兒健康成長，屏東縣政府將推出「未滿一歲嬰幼兒營養補助」政策，只要是今年一月後出生、首次設籍屏東，且父或母於嬰幼兒出生當日設籍滿一年者，即可申請每月兩千元、連續十二個月補助，共兩萬四千元，預計每年約有四千名嬰幼兒受惠，這項補助明年一月起於「屏東縣便民服務平台」開放線上申請。

每月2千元 明年1月上路

縣長周春米表示，為讓新手爸媽從孕期、產後到育兒階段都能獲得更完整的支持，縣府規劃安心育兒三部曲，包括孕媽咪價值六千元的好孕車券、第一胎即可申請每胎提供八十小時的月嫂服務；生育津貼第一胎兩萬元，第二胎以上三萬元；以及即將登場的未滿一歲嬰幼兒營養補助，希望透過每月補助兩千元營養金，減輕家庭育兒負擔。

也提供生育津貼、月嫂服務

周春米指出，屏東是全國唯一同時提供生育津貼、月嫂服務及嬰幼兒營養金的縣市，未來將持續完善托嬰中心布建，並加強培力托育人員及專業月嫂，給予新手爸媽最直接、有感的貼心照顧。

今年出生 父或母設籍滿1年

縣府社會處表示，屏東助好孕政策從二〇二〇年開辦到宅母嬰照護服務至今，已培力兩百三十五位月嫂、提供近五千名產婦專業照護；二〇二二年推出的好孕車券也成為許多新手家庭最重要的後盾，接下來盼透過發放營養補助金，讓每位新生兒都能獲得充足且穩定的營養照顧。

社會處提醒，「未滿一歲嬰幼兒營養補助」服務於明年一月一日起受理申請，申請方式全面簡化，民眾只需透過「屏東縣便民服務平台」線上申請，並上傳身分證、戶籍資料與郵局帳戶封面。今年出生嬰幼兒可溯及申請營養補助，須於明年十二月三十一日前完成申請，明年（含）以後出生者則需在滿一歲前申請，逾期不予受理。

