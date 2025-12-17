為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    《北市表揚衛保志工》同醫院當志工 母子檔服務逾23年

    2025/12/17 05:30 記者蔡愷恆／台北報導
    母子檔徐榮妹及李坤霖，在馬偕醫院擔任志工超過廿三年，獲得北市「志工家庭楷模獎」。（記者蔡愷恆攝）

    母子檔徐榮妹及李坤霖，在馬偕醫院擔任志工超過廿三年，獲得北市「志工家庭楷模獎」。（記者蔡愷恆攝）

    台北市衛生局昨舉辦「一一四年度台北市衛生保健志願服務志工暨團體楷模獎表揚大會」，肯定志工長期投入衛生保健服務。其中得到「志工家庭楷模獎」的母子檔徐榮妹及李坤霖，在馬偕醫院服務超過廿三年，母子在不同崗位默默服務，兩個世代共同延續志工精神。

    四十九歲的李坤霖自二〇〇〇年開始擔任馬偕醫院急診室志工，已服務近三千小時，曾任小組長與總務組職務，協助各項行政事務，是急診室醫護團隊的得力助手，他說，「志工本是服務群眾的，開心面對何嘗不是最感榮譽的事。」

    徐榮妹看見兒子投入志工服務後，回家總是十分滿足、滿心喜樂，受兒子影響及鼓勵，隔年加入門診服務志工行列。退休後更擴大服務量，包含協助引導病人、清潔輪椅、癌症篩檢宣導與志工背心清洗等。今年七十三歲的她，服務時數已超過七千小時。

    衛生局長黃建華感謝志工長期投入衛生保健服務工作，以及資深志工的經驗分享與智慧傳承；長期在第一線協助民眾，在服務中默默付出、不求回報，是城市最溫暖的力量。

