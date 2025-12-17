YouBike傷害險範圍小、保額低 北市議員促擴大

台北市YouBike會員數達四三二萬人，但今年公共自行車傷害險投保金額僅八七一萬元，保險理賠樣態僅限身故、失能、住院及骨折，理賠率不到兩成；市議員許淑華指出，有小朋友騎車摔斷牙齒接受門診手術，因未住院無法獲得理賠，要求增加理賠樣態並提高保額。交通局表示，將朝增加保費及擴大醫療行為保障評估，明年一月提出保費試算結果。

童騎車摔斷牙 門診手術不理賠

市議會交通委員會昨天審查許淑華提案，召集人游淑慧表示，會員數四三二萬人，一年保費僅八七一萬元，代表保額很低；議員王欣儀認為，微笑單車是按合約執行，質疑合約內容未能跟上時代調整，導致保障不足，應從議約著手檢討。

請繼續往下閱讀...

許淑華提到，YouBike前卅分鐘免費去年重啟，補助預算從去年三．七億成長至今年五．六億元，明年達五．八億，但去年保費九八七萬元，今年降至八七一萬元，有小朋友騎車摔斷牙齒進行門診手術，卻因未住院不理賠，很不合理，應將門診手術納入給付樣態。

交通局︰明年1月提試算結果

交通局運輸管理科長謝霖霆表示，已與相關單位開會，將朝增加保費、擴大醫療行為保障如增加門診手術給付，產險公司預計明年一月底前提出各項情境試算結果。今年截至十一月，累計理賠一五四件，總計二三九萬四四七元，單件理賠最高四萬九千元、最低一千元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法