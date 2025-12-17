為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    北藝廣場坑洞補丁400處 民怨雨天易打滑

    2025/12/17 05:30 記者孫唯容／台北報導
    台北表演藝術中心戶外廣場黑白地坪，長期出現坑洞，外觀相當斑駁。（記者孫唯容攝）

    台北表演藝術中心戶外廣場黑白地坪，長期出現坑洞，外觀相當斑駁。（記者孫唯容攝）

    陳賢蔚批影響行人安全 修補有色差 北藝︰明年重做鋪面

    台北表演藝術中心（簡稱北藝）因外型獨特，曾登上CNN全球八大創新建築，但戶外廣場黑白地坪長期有坑洞、外觀斑駁，補丁後凹凸不平影響行人安全，甚至出現「色差」，損害整體市容。台北市議員陳賢蔚昨表示，市民不應承擔設計失當與管理缺失的後果，更不該讓外國旅客看到大量破損鋪面，要求市府與北藝全面檢討，提出具體改善方案。北藝行銷部經理黃文瀚說明，戶外鋪面易受到天候影響，將先找出適合的材質，預計明年六月後重做鋪面。

    3年前開幕 就有多項缺失

    北藝位在士林觀光夜市旁，過去曾因廠商倒閉、工程延宕，一路拖延十年才完工，落成後成為北市地標，但二〇二二年中開幕就出現座椅破損、海綿外露、場館內標示不清、劇場高樓層樓梯過陡等缺失，如今戶外廣場鋪面又面臨嚴重毀損。

    觀感不佳 里長盼儘速改善

    在地義信里里長許立丕表示，北藝戶外廣場鄰近夜市，國內外觀光客多，鋪面破損與污損已嚴重影響市民觀感，且周邊人行道在雨天極易打滑，他也接獲里民反映，步行或騎乘自行車都有摔倒風險，希望市府儘速改善。

    辦85場活動 卻無開罰紀錄

    陳賢蔚指出，北藝戶外廣場維護紀錄高達五十九次，破損及補丁超過四百處且出現黑色鋪面補白料、白色鋪面補黑料的情形。廣場及其他空間使用要點載明租用廣場後，需恢復原狀並完成清潔等，經館方檢視後方得離場；若造成污損、破壞或裝置毀損，須負修繕與賠償費用，可扣除保證金或連續罰扣。但啟用以來舉辦八十五場活動，出現大量破損卻無開罰紀錄。

    黃文瀚表示，戶外鋪面易受到天候影響，熱脹冷縮導致破損，是否有屋簷遮蔽也會影響破損機率。目前已啟動研究計畫，預計明年六月完成，找出適合台灣氣候的材質來改善鋪面，重新施工。管理要點也會重新做檢討，落實檢查與點交，加強管理。

    台北表演藝術中心戶外廣場破損及補丁數量超過四百處，市議員陳賢蔚批評影響行人安全。（記者孫唯容攝）

    台北表演藝術中心戶外廣場破損及補丁數量超過四百處，市議員陳賢蔚批評影響行人安全。（記者孫唯容攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播