北藝廣場坑洞補丁400處 民怨雨天易打滑

台北表演藝術中心戶外廣場黑白地坪，長期出現坑洞，外觀相當斑駁。（記者孫唯容攝）

陳賢蔚批影響行人安全 修補有色差 北藝︰明年重做鋪面

台北表演藝術中心（簡稱北藝）因外型獨特，曾登上CNN全球八大創新建築，但戶外廣場黑白地坪長期有坑洞、外觀斑駁，補丁後凹凸不平影響行人安全，甚至出現「色差」，損害整體市容。台北市議員陳賢蔚昨表示，市民不應承擔設計失當與管理缺失的後果，更不該讓外國旅客看到大量破損鋪面，要求市府與北藝全面檢討，提出具體改善方案。北藝行銷部經理黃文瀚說明，戶外鋪面易受到天候影響，將先找出適合的材質，預計明年六月後重做鋪面。

3年前開幕 就有多項缺失

北藝位在士林觀光夜市旁，過去曾因廠商倒閉、工程延宕，一路拖延十年才完工，落成後成為北市地標，但二〇二二年中開幕就出現座椅破損、海綿外露、場館內標示不清、劇場高樓層樓梯過陡等缺失，如今戶外廣場鋪面又面臨嚴重毀損。

觀感不佳 里長盼儘速改善

在地義信里里長許立丕表示，北藝戶外廣場鄰近夜市，國內外觀光客多，鋪面破損與污損已嚴重影響市民觀感，且周邊人行道在雨天極易打滑，他也接獲里民反映，步行或騎乘自行車都有摔倒風險，希望市府儘速改善。

辦85場活動 卻無開罰紀錄

陳賢蔚指出，北藝戶外廣場維護紀錄高達五十九次，破損及補丁超過四百處且出現黑色鋪面補白料、白色鋪面補黑料的情形。廣場及其他空間使用要點載明租用廣場後，需恢復原狀並完成清潔等，經館方檢視後方得離場；若造成污損、破壞或裝置毀損，須負修繕與賠償費用，可扣除保證金或連續罰扣。但啟用以來舉辦八十五場活動，出現大量破損卻無開罰紀錄。

黃文瀚表示，戶外鋪面易受到天候影響，熱脹冷縮導致破損，是否有屋簷遮蔽也會影響破損機率。目前已啟動研究計畫，預計明年六月完成，找出適合台灣氣候的材質來改善鋪面，重新施工。管理要點也會重新做檢討，落實檢查與點交，加強管理。

台北表演藝術中心戶外廣場破損及補丁數量超過四百處，市議員陳賢蔚批評影響行人安全。（記者孫唯容攝）

