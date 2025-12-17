《台北市長蔣萬安施政3週年市政總檢討系列報導—消費安全篇》醫美稽查資訊不公開 食安警示慢半拍

無良醫美醫師丁斌煌，今年9月造成第4例個案死亡，衛生局啟動專案稽查卻未揭露不合格資訊。（資料照）

今年前9月遭詐131億 11個月消費爭議申訴近2萬件 放任惡醫整形奪第4命

記者甘孟霖、蔡愷恆／特稿

台北市消費實力強大，遭詐騙件數及金額快速增加，今年一到九月已達一三一億元，約為去年全年的一．八倍，更發生內湖一對母女因遭詐騙一二〇〇萬元走上絕路的悲劇；而截至十一月底，消費爭議申訴已達一萬九六五二件，超過去年全年總件數，市民荷包安全備受威脅外，有三度導致病患死亡前科的無良醫美醫師丁斌煌，九月再度造成個案死亡，衛生局才啟動專案稽查，卻未揭露有問題診所、公布醫生名稱；還有大型連鎖健身房「全真瑜珈」無預警倒閉，有上千人受害，宛如廿年前亞力山大健身中心事件翻版，當年受害者纏訟十八年尚未定讞，消費者權益難獲得真正保障。

醫美害命 專案稽查卻未揭露

醫美風氣盛行，衛生局對無良醫美醫師丁斌煌未有效懲罰，任其繼續執業，導致第四例個案死亡，才對醫生調查，並對全市五百一十七間醫美診所中，有三起以上糾紛的十五家啟動稽查計畫，結果仍有十三家有不合格項目，其中一家現停業，而不合格事項、家數、診所及醫生名稱資訊卻未公開。

食安違規發布慢 失預警意義

去年寶林茶室食安風波後，衛生局修訂疑似食品中毒通報作業程序，統計也顯示，疑似食物中毒案通報自二〇二三年四十七件、二〇二四年激增到二〇一件，今年已達二五二件，實際違規比例雖未增加，但可見民眾對食安要求及風險意識提升，然例行食安稽查至少十一天才有結果，甚至不會即時發布，如十月下旬掌握違規火鍋料資訊，卻等到十二月初才發布新聞稿，失去預警意義。

全真瑜珈勞資調解 忽略警訊

「全真瑜珈」九月底無預警停業，市府受理逾兩千件申訴並協助消費者進行團體訴訟，已有一一五〇人參加。但團體訴訟曠日廢時，廿餘年前亞力山大受害者纏訟十八年尚未定讞。事實上，「全真瑜珈」五月被檢舉拖欠薪資後，陸續有多起薪資遲付申訴案、七月也有勞資爭議調解，卻未被視為警訊重視，錯失提前示警機會。

台北市受詐金額快速增加，今年一到九月已達一三一億元，約是去年全年七十六億元的一．八倍。消費爭議申訴從二〇二二年起，每年都近兩萬件，今年至十一月底，已達一萬九六五二件，超過去年全年總件數，但申訴或調解成功件數未公布，難以得知成效。

中央打詐禁「小紅書」 蔣萬安竟開砲

網路電視購物、線上遊戲是近兩年消費爭議的前兩名，加上電商的發展，網路消費風險日增，消保官曾示警，境外平台未在台灣設置實體據點，爭議協調難度高，求償風險也高。但在中國社群平台「小紅書」因未在台設據點被下令封鎖後，台北市長蔣萬安以「用言論不自由來對付言論不自由」的政治發言，輕忽了不遵守政府法令規範的社群平台對市井小民的財損威脅。

可預警而未預警是最不能接受的疏忽，在民眾越來越重視消費權益、財損受威脅情況下，相關單位風險意識也應提高。警察局防詐從警力巡查、銀行防堵、影片宣傳等策略百出，仍防不勝防；而醫美、食安、公安稽查等，政府掌握了相關違規資訊，卻未能積極主動讓資訊公開，無法讓消費者第一時間有效掌握資訊，反成為防患於未然的阻力。（系列完）

「全真瑜珈」9月底無預警倒閉，上千人受害，民進黨民代批評北市勞動局作為消極，員工權益求助無門。（資料照）

