嘉義799、嘉嘉南999定期票 開放預購

嘉義縣市與台南市之間的台鐵每月通勤量超過十六萬人次。（記者林宜樟攝）

TPASS也推出季票 台鐵大林到中洲站和沙崙支線 均可搭乘 12/26啟用

嘉義縣、市與台南市的「嘉嘉南」TPASS通勤月票推出三種定期票方案，其中「TPASS嘉義七九九定期票」及「TPASS嘉嘉南九九九定期票」將於今天正式開放預購，預計於十二月廿六日上線啟用，另外免去每月重新購買的程序，此次同時推出季票方案，購買一次可使用三個月。

三縣市票證平台系統 完成整合

嘉義縣、市與台南市之間的台鐵每月通勤量超過十六萬人次，由於三縣市票證平台不同，為減輕通勤族交通成本，三縣市日前已完成協商整合為同個系統，經交通部公路局核定後，辦理車機程式修改作業來推動定期票方案。

嘉市府交通處長許啟明表示，嘉嘉南共有三種月票方案，第一種為台南市境內公共運具加上嘉嘉南台鐵七九九元方案，已由台南市提前於九月十五日上線；第二種為嘉義縣市境內公共運具加上嘉嘉南台鐵七九九元方案。

999元方案 嘉嘉南公共運具搭到飽

第三種則是嘉嘉南地區所有公共運具（市區公車、公路客運、幸福巴士／幸福小黃及公共自行車）加上嘉嘉南台鐵九九九元方案，針對境內所有公共運具可無限次搭乘；使用這三種方案民眾搭乘台鐵，北可至嘉義大林站、南至台南中洲站，服務範圍涵蓋沙崙支線。

嘉縣府建設處表示，通勤族引頸期盼的「TPASS嘉義七九九定期票」及「TPASS嘉嘉南九九九定期票」將在今天中午十二點於MeNGo官網、MeNGo APP及7-11 ibon開放預售，季票（九十天）也同步開放預購，預計在十二月廿六日正式啟用。

嘉義火車站 明年1月5日前專人協助

嘉嘉南三縣市提醒民眾，選購方案後，一定要完成過卡程序，避免搭乘時造成系統誤扣原有卡片儲值金；另為方便民眾完成購卡及開通，嘉嘉南三縣市合作，由高雄捷運公司（MeNGo營運廠商）在嘉義火車站設立TPASS短期駐點服務，於今天中午十二點起至明年元月五日，週一至五每天中午十二點至下午六點派駐專人協助民眾。

