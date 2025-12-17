為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    開工季限定 虎尾糖廠五分車穿梭街道

    2025/12/17 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    虎尾糖廠製糖期開工，與會來賓為藤山號五分車揭牌。（記者黃淑莉攝）

    虎尾糖廠製糖期開工，與會來賓為藤山號五分車揭牌。（記者黃淑莉攝）

    台糖虎尾糖廠製糖期昨天開始，糖廠周邊空氣中瀰漫甜甜蔗香，還有全台唯一的五分車載甘蔗穿梭街道的季節限定風景，糖廠邀請民眾一起來虎尾追五分車。

    甘蔗收成增加 今年約產製2.1萬噸二砂糖

    虎尾糖廠表示，這期製糖工作預計在明年四月初結束，因氣候穩定、雨水量足，今年甘蔗收成增加，預計採收廿四萬噸，較去年增加約一萬五千公噸，約可產製二萬一千公噸的本土二砂糖。

    主持開工的台糖董事長吳明昌指出，虎尾糖廠已有一一八年，是全台唯一仍以五分車運蔗的糖廠，也是國內僅存兩座甘蔗製糖廠之一，並獲得產銷履歷及清真認證，從原料到成品全程可溯源，生產的本土二砂糖風味獨特，尤其三溫糖、黑糖糖漿及甘蔗糖漿都獲消費者好評，今年還推出限量新品黃金砂糖，蔗香更濃郁。

    受邀參加開工的日本台灣交流協會所長奧正史說，虎尾糖廠生產優質二砂糖、三溫糖外，廠內還保留很多與日本的歷史建築，他在不發胖的範圍內會多吃台糖的糖，也希望更多來台灣觀光的日本朋友能來虎尾糖廠參訪。

    另台糖與國家原子能科技研究院、耐斯公司簽訂合作備忘錄（MOU），共同推動碳資源再利用，把製糖過程煙囪排放的煙道氣二氧化碳捕捉後轉化成小蘇打，再後製成香皂、洗衣粉等環保清潔用品。

