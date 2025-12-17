噍吧哖園區「糖甘公仔」 勾起長輩回憶

噍吧哖文化園區迎接10週年慶，將推出兩檔全新展覽，可愛的大型公仔裝置「糖甘」先現身造勢。（南市文化局提供）

深受歡迎的台南玉井淺山市活動本月廿日登場，迎接十週年慶的噍吧哖文化園區，配合「百年拾光．山城啟幕」的開幕，同步推出兩檔全新展覽，並參考五分車偷甘蔗的「猴囡仔」概念，設計大型公仔裝置「糖甘」，回憶有趣的過往，昨天率先亮相造勢，引起矚目，成功製造話題。

南市文化局長黃雅玲指出，本週六同步啟動的兩檔展覽分別是「勇闖噍吧哖事件」與「玉井製造︱玉井三大產業」，以不同的內容，為園區營運揭開新篇章，至於公仔糖甘，外型取自糖結晶，設計概念源於當年糖鐵營運時，調皮的小孩們常在五分車經過時偷抽甘蔗，司機或保警發現後氣得大罵猴囡仔，饒富趣味。

公仔布置在淺山故事館旁，設定意象為猴囡仔偷抽五分車上的白甘蔗後，揹著逃離，奮力爬上頂樓躲藏的模樣，堪稱是老一輩居民的共同記憶，除了代表家鄉情懷之外，也希望透過幽默手法，表現出在地人百年來的冒險犯難精神。

「勇闖噍吧哖事件」重新梳理一九一五年噍吧哖事件的脈絡；「玉井製造─玉井三大產業」則從糖廠、油礦與芒果等產業出發，帶民眾重新認識玉井記憶，也呈現當地如何從工業走向今日農業與文化的面貌。

台南市立博物館長何秋蓮說，糖甘象徵百年孕育的守護神，將作為園區大使，向更多來訪者講述當地的過往，希望藉由不分年齡與歷史想像的語言，打開民眾對於產業記憶的好奇心。

