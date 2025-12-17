最美山林燈節 龍崎空山祭耶誕點燈

虎形山公園入口處《聽風的鹿》作品，為動態雕塑。（記者吳俊鋒攝）

主題「山林呼喚」 國內外團隊打造14組光影聲響交織裝置藝術

網譽「國內最美山林燈節」的台南龍崎空山祭將於二十五日登場，今年以「山林呼喚」為策展主題，邀請國內、外知名團隊參與，十四組裝置藝術作品昨日亮相，不僅強化AI科技、升級沉浸式體驗，更打造與自然連結的聲波概念動線，精彩呈現，耶誕節正式點燈。

活動到明年3/1 除夕與每週一至三休展

「龍崎光節．空山祭」今年邁入第七屆，主場在虎形山公園，系列作品從大型動態雕塑、AI生成山水，到結合地質與聲景的互動裝置，引領觀眾理解當地遠古海洋至今的山林演化歷程，活動持續明年三月一日，除夕與每週一至三休展；昨天熱鬧造勢，台南市長黃偉哲邀請各界走進絢爛的山林秘境，來趟最適合冬季夜行的山林散步體驗。

主燈《山林呼喚》以「山林靈氣的覺醒」為概念，透過大型LED數位光影構築一座如同正在呼吸般的山林守護者，讓光色脈動與影像、聲響彼此交織，呈現山谷甦醒般的能量，外圍延伸光影草地、河流意象，層次豐富的光影敘事手法，成為今年空山祭的視覺核心，另外還有日本、印尼、馬來西亞等國際藝術家跨刀。

《聽風的鹿》呼應龍崎水鹿再現紀錄

沖繩的町田隼人創作《旺旺花花》，以南島色彩與在地元素構築有節奏感的圖像語彙，讓光雕藝術自然融入日常；印尼的Aji Prasetyo創作《動能變異》，則提出了環境污染的生態警示，馬來西亞的朱威龍創作《聽風的鹿》，以台灣水鹿為原型，融合機械動態與光影語彙，塑造出山林間靈動而沉穩的步伐，也呼應龍崎近年水鹿再現的珍貴生態紀錄，都很精彩。

文化局長黃雅玲指出，今年空山祭安排巨大化作品，帶遊客從不同視角來欣賞，就像山的眼睛在呼喚一樣，更邀請里長們參加影片拍攝，敘說在地故事，民眾坐上活動接駁車時就能看到，透過與藝術結合，讓各界更了解龍崎。

龍崎空山祭將於耶誕節登場，作品《凰火燼生》引人矚目。（南市文化局提供）

