教育部補助 樹林將蓋3個風雨球場

新北市樹林區武林國小腹地不足，籃球校隊缺少合適的練球場地，經立委蘇巧慧、市議員廖宜琨等人多次奔走會勘，成功爭取教育部核定一八七〇萬元，先幫學校蓋風雨球場，昨舉行開工動土典禮。

蘇巧慧說，感謝中央、地方齊心協力，她將緊盯工程進度，盼明年暑假前讓師生享有全新的運動環境，樹林還有三多國中、三龍公園的風雨球場陸續動工，爭取總經費共五七〇一萬元。

蘇巧慧指出，武林國小曾在全國小學籃球錦標賽六年級甲組拿下亞軍，但校園缺少合適的練球場地，她從二〇一六年擔任立委後積極與教育部協調，盼爭取新建體育館，但工程評估建館恐大幅影響校園環境，且耗時較久，她和前新北市議員陳世榮、廖宜琨多次會勘，今年六月相關單位會勘，達成先興建風雨球場共識。

武林國小校長莊見智表示，每逢下雨籃球校隊就要移動到教師停車場練球，場地狹隘、空氣不流通，有了風雨球場，有助於培養體育好手。

市府教育局指出，三多國中及武林國小風雨操場，皆於去年五月獲教育部核定經費各一千萬元，其中中央補助六百萬元、教育局自籌四百萬元，後續因工程設計與物價調整，教育局共追加一七〇二萬元，全數由新北市庫負擔。

