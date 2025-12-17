為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    加強取締、夜巡 新北交通事故降

    2025/12/17 05:30 記者羅國嘉／新北報導
    板橋府中捷運站一號出口，試辦「行人地面警示燈」。（記者羅國嘉攝）

    板橋府中捷運站一號出口，試辦「行人地面警示燈」。（記者羅國嘉攝）

    新北市今年一至十一月交通事故卅三件，造成一三三人死亡，較去年同期減少四件、死亡減少三人。市府昨天召開道安會報，新聞局簡報推動生活式交通安全宣導的成果。市長侯友宜表示，交安工作不能只停留在標語口號，各局處與道安小組須依事故分析資料精進作為，落實「慢、看、停」，盼有效降低事故。

    板橋府中捷運站出口 試辦行人地面警示燈

    侯友宜指出，今年一至九月新北市卅日內交通死亡人數較去年同期增加，但一至十一月事故件數較去年同期減少，顯示防制作為已有成效。市府針對事故熱點進行分析，要求警察局強化酒駕取締、毒駕臨檢和深夜巡查，提高重點時段與路段的見警率。此外，毒駕目前採用唾液快速檢測，取締件數上升，但數據顯示毒駕現象仍相當嚴重，必須與酒駕雙管齊下、全力防制。

    道安顧問補充，目前看到的交通安全靜態文宣品和海報內容比較像標語，缺乏「行為指引」作用，希望未來強化遵循法規的宣導。

    另外，交通局今年九月在人潮眾多且行人密集的板橋府中捷運站一號出口試辦行人地面警示燈；根據板橋警分局統計，該區域行人事故件數相較去年降低廿一％。交通局專門委員林昭賢說，將持續觀察設施穩定性與實施成效，評估擴大可行性。

