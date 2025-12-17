新北增4非營利幼兒園 可收托876人

新北市114學年度非營利幼兒園聯合開幕典禮，新增4家、共可收托876名幼兒。（記者黃政嘉攝）

114學年度名額較前一年增加3686人 緩解托育需求

新北市昨有四家非營利幼兒園聯合開幕，包括板橋新月、新店民安、捷運員工子女及板橋永翠，四園共設置卅二班，可收托八七六名幼兒，其中，板橋新月改建擴充至十八班，可收托四〇〇名幼兒，規模全國最大。新北市長侯友宜宣示，市府一定會完成八年增設三〇〇班公共化幼兒園目標。

板橋新月規模大 可收400名幼兒

公共化幼兒園包含公立、非營利、準公共化幼兒園。侯友宜指出，新北市非營利幼兒園總數達四十三園，可收托五五〇八名幼兒；一一四學年度公共化幼兒園的托育名額，相較一一三學年度新增三六八六名，緩解家長的托育需求。自二〇一九年起，新北市已新增二七五班公共化幼兒園、收托五．六萬名幼兒，規模全國第一，續朝八年增設三〇〇班目標邁進，收托人數和班級數都是全國之冠。

侯友宜鼓勵年輕人生育，在這塊土地養育下一代，感謝許多學校騰出空間，以及民間團體回饋公共空間，讓幼兒園班級數不斷成長。他強調，未來將持續以「優質、平價、就近」原則強化幼托服務，讓家長在育兒路上得到更多支持，減輕負擔。

學校騰出空間 民間公益回饋

新月非營利幼兒園由彭婉如文教基金會辦理，位於板橋國中校區。新月幼兒園督導蕭瑜瑩說，園所擴建後收托名額從原本一七六位大幅增至四〇〇位，目前二至五歲的幼生人數為三五五位，共開設十七班，其中四個班級為二歲幼幼班，自今年八月廿九日開學至今，尚有九名缺額，皆為三至五歲班，三百多位幼生呼應板橋鄰近區域的托育需求。

此外，永翠非營利幼兒園由新北市多元教育協會辦理，位於板橋區香社一路五十六號；捷運員工子女非營利幼兒園位於捷運南機場園區，新店民安非營利幼兒園坐落新店民安青年社宅，二間皆為康寧大學辦理。

教育局長張明文指出，新北市公共化幼兒園最新招生資訊統一公告在「新北市幼兒教育資源網」招生網站，將持續以公私協力模式引入多元資源，提升公共化幼兒園量能與品質，共同打造友善育兒的幸福城市。

