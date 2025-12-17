改善災後交通 YouBike光復糖廠站啟用

YouBike光復糖廠站啟用，有助改善災後交通不便，提升生活便利性。（記者王錦義攝）

微笑單車公司以公私協力模式推動YouBike2.0公益建置計畫，在花蓮縣光復鄉捐設十處站點、投入一百五十輛公共自行車。縣府觀光處昨表示，第十站「光復糖廠站」已完成建置啟用，使光復鄉的綠色運具網絡更完整，方便居民與遊客多元使用。

光復糖廠為當地重要觀光與文化據點，是串聯火車站、市區與馬太鞍景區的節點，除光復糖廠站，其他九處站點分別位於台鐵光復站、中正光華街口、光復商工、中山路停車場、光復鄉立圖書館、大同活動中心、太巴塱部落之心、大馬太鞍活動中心及光復鄉代會等生活與教育核心區域。

觀光處長余明勳表示，站點布設以「先滿足民生、再串聯觀光」為目標，新站的加入可同步優化生活動線，帶動地方旅遊動能；光復糖廠站上線後，讓光復鄉十站全面到位，縣府與YouBike公司將依使用情形調整車量及服務量能，打造更完善的交通旅遊環境。

余明勳指出，YouBike導入有助改善災後交通不便，提供低碳、彈性且可隨借隨還的代步方式，提升生活便利性。採用全國一致的系統，會員資格互通、車輛操作方式相同，民眾可持電子票證或手機App掃碼租借，並即時查詢站點與車輛資訊。

費率方面，公益方案期間提供前卅分鐘免費，前四小時每卅分鐘十二元，四小時後採累進費率。

