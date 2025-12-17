《財劃法修正案爭議未解》楊文科：竹縣明年財政缺口逾56億

統籌稅款確定多得177億

行政院長卓榮泰不副署立院新修版財劃法，新竹縣長楊文科說，竹縣明年歲入總預算四七九．三億，在「計畫型」補助款項下，將因此出現五十六億多的缺口。

另，「一般性」補助款中央雖已先核定明年給竹縣五十二億，縣府也據此編列預算，但比起中央依規應給的六十八億，少了十六億；明年度來自中央的兩項補助款總共將短少七十二億多。

縣府表示，竹縣計畫型補助款按中央原核准列入預算的金額是八〇．五八億，但迄今僅核定三．八億，所以才有五十六億多的缺口。

預算執行都不會受影響

至於統籌分配稅款已經確定竹縣多得一七七億，明年共有二四五．四七億多入庫，這跟已獲函核的一般性補助款五十二億一樣，明年預算執行都不會受影響。

只是隨統籌分配稅額度調整，中央手握的計畫型補助款從二九五四億銳減剩三〇八億，連帶影響各縣市能獲得的補助額度，立院再提修正後被政院宣布不副署，如此一來竹縣原來應是八〇．五八億的計畫型補助款，其中二〇．二億墊付轉正已入縣庫外，剩下六〇．三八億僅獲核定三．八億，足足短少五十六．五四億。政院不副署，縣府「自負額」就要增加。

