    桃園客家星級美食 八方園獲六星肯定

    2025/12/17 05:30 記者李容萍／桃園報導
    桃園客家星級美食推薦，八方園百年三合院景觀客家餐廳獲六星最高榮譽。（記者李容萍攝）

    桃園市政府客家事務局舉辦「桃園客家星級美食推薦」，楊梅區八方園百年三合院景觀客家餐廳是唯一獲六星最高榮譽的業者，客家局長范姜泰基昨天前往頒贈立牌與獎狀，肯定店家在客家傳統手路菜（見圖，記者李容萍攝）、風味創新與文化推廣的深厚實力。

    范姜泰基說，桃園客家星級美食推薦由秘密客進行評鑑，邀請十五位跨領域名人品味各家料理後，各自推薦心目中最具亮點的五道菜色，統計結果共四十六家店脫穎而出，八方園餐廳以黑金菜脯全雞、八方燜鴨、竹筒蝦盅、客家封菜、梅干扣肉等五道料理，分別獲得六位名人強力推薦和六星肯定。

    八方園二代老闆黃帥欽表示，餐廳推廣客家文化與餐飲，八方燜鴨以老薑、麻油燉煮湯頭五小時以上，鴨肉輕輕一撥就能骨肉分離，肉質吃起來嫩口；黑金菜脯全雞以老菜脯搭配烏骨雞，湯底濃郁，是宴席上最有看頭的功夫菜；客家封菜以高麗菜搭配冬瓜，悶煮到入口即化，口感清爽甘甜；另外，他將傳統客家小炒從重油重鹹轉化為「微甜濕潤」，更符合現代人的飲食習慣。

    今年獲五星推薦的店家為「柚子花花青春客家菜」、「大楊梅鵝莊」與「大江屋客家美食館」，四星「老地方客家菜」，三星「溪友緣風味料理餐廳」，詳細推薦名單可至「桃園客家旅行網」查詢。

