    首頁 > 生活

    《財劃法修正案爭議未解》苗縣明年5.03億急迫項目 縣款支應

    2025/12/17 05:30 記者彭健禮／苗栗報導

    財劃法修正案爭議未解，明年度即將開始，多數中央補助項目仍懸擱未決，苗栗縣政府盤點，計約五億三百萬元項目急須迫切改由縣款支應。苗縣府強調，仍將秉持各項建設與服務不打折原則，積極籌措財源，持續推動讓縣民有感之福利政策及建設。

    秉持建設與服務不打折原則

    苗縣府主計處指出，配合《財政收支劃分法》修正，中央修訂《中央對直轄市及縣（市）補助辦法》，大幅改變補助款運作機制，調降對地方之補助比率與額度，部分延續性計畫甚至全數停止補助，致苗栗縣自籌款及配合款額度大幅增加。此舉造成地方政府在政策推動、預算編列與人力運用上面臨高度不確定性，衝擊苗縣財政運作穩定性。

    經主計處邀集各局處盤整，計約五億三百萬元急須迫切改由縣款支應項目，包含原民地區建設、學校午餐採用國產可溯源食材、漁港設施建設改善及港區淤砂疏浚、豬瘟防疫、遊蕩犬及寵物管理、路口監視器、警消車輛汰購、傳染病及醫療保健、污染防治潔淨海洋、優質公廁及美質環境等延續性計畫，影響範圍涵括教育、原民、農業發展、公共建設工程、環境保護、社會安全、醫療衛生等面向。

    縣府持續推動福利政策

    苗縣府表示，縣府受中央財政控管，尚無舉債空間，面對財劃法與補助辦法修正實施過渡期，明年補助機制尚未明朗，但願意承擔並接受挑戰，仍秉持各項建設與服務不打折原則，積極籌措財源，持續推動讓縣民有感之福利政策及建設。

