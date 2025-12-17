中央興建 員林社宅「靜修好室」動土

位於員林市華成市場的社宅「靜修好室」A、B棟模擬圖。（國家住都中心提供）

由國家住都中心興建，位於員林市華成市場的社會住宅「靜修好室」A、B棟，昨天舉行動土典禮，該建案斥資十一億三六四〇萬元，預計二〇二九年竣工，可提供一八一戶居住單位。它位於員林的蛋黃區，將來區內設有日照、托嬰及社區活動中心，預料非常搶手，但只租不售。

「靜修好室」A、B棟基地位於靜修路與萬年路交叉口，住戶一出門就是華成市場，火車站步行不到十分鐘，員林轉運站步行約三分鐘，周邊有僑信國小、員林國小、大同國中、員林公所，生活機能完善。

昨天動土典禮由國家住都中心董事長花敬群、內政部常務次長吳堂安主持，立委黃秀芳、陳素月等人出席。

花敬群表示，「靜修好室」不單是一棟建築的興建，更代表國家推動社宅量能向南彰化人口最密集的員林市延伸，對於提升區域的城鄉均衡發展具有關鍵助益。國都中心在彰化縣目前推動五處、六三四戶社宅，除「靜修好室」外，尚有興建中彰化市「學士安居」、和美鎮「德美好室」，溪湖「溪湖好室」預計明年動工。

吳堂安表示，「靜修好室」配合地方政府的需求，設置托嬰、日照及里民活動中心，強化社會住宅的屬性。

