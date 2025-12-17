為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    車流混亂 集集綠隧將闢聯外道

    2025/12/17 05:30 記者劉濱銓／南投報導
    南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄、起伏大，若有大型或工程車輛進入，容易影響到觀光車流。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄、起伏大，若有大型或工程車輛進入，容易影響到觀光車流。（記者劉濱銓攝）

    南投集集鎮綠色隧道是知名觀光景點，但礙於路幅有限、路面起伏大，每當有大型或工程車輛進入，常與觀光車輛出現車流混亂情況，南投縣政府為此爭取新闢聯外道投五十四之一線，從綠隧中途接往與之平行的省道台十六線，藉此紓解車流，該案也獲中央支持推動，將提升當地觀光與交通安全。

    軍用大車、工程、觀光車共道通行

    集集鎮公所表示，綠色隧道不僅是集集重要觀光地標，同時也是集集兵整中心的進出道路，惟軍用大車長年與居民、觀光車輛共道通行，始終存在安全疑慮，為此地方爭取超過兩年，期盼在綠隧新闢聯外道，藉此分流大型車輛至台十六線，避免全都行駛在綠隧過於擁擠，造成交通混亂或車禍事故。

    公所強調，新闢聯外道路雖總長僅四百多公尺，但具備交通分流、提升觀光的重大效益，除能促進觀光與交通安全，對集集未來產業與運輸發展也有助益，近期經過會勘後，南投縣政府與中央單位都允諾協助推動，盼能早日核定動工。

    新闢投54之1線 車分流至台16線

    南投縣政府指出，綠隧新闢聯外道投五十四之一線，全長四四一公尺，道路寬度十五公尺，工程費一億八千七百萬元，用地取得費為四千三百萬元，總經費二億三千萬元，完工後可將綠隧車流分流至省道，提升觀光品質，維護行車安全。

    縣府說，針對綠隧新闢聯外道，交通部已承諾，將在明年縣府提報生活圈道路改善計畫時給予支持，此外，由於新闢道路鄰近集集兵整中心，國防部也表達協助意願，在中央、地方取得共識，並共同分攤經費下，可望讓綠隧新闢聯外道再往前邁進一大步。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播