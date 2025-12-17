車流混亂 集集綠隧將闢聯外道

南投集集鎮綠色隧道因路幅狹窄、起伏大，若有大型或工程車輛進入，容易影響到觀光車流。（記者劉濱銓攝）

南投集集鎮綠色隧道是知名觀光景點，但礙於路幅有限、路面起伏大，每當有大型或工程車輛進入，常與觀光車輛出現車流混亂情況，南投縣政府為此爭取新闢聯外道投五十四之一線，從綠隧中途接往與之平行的省道台十六線，藉此紓解車流，該案也獲中央支持推動，將提升當地觀光與交通安全。

軍用大車、工程、觀光車共道通行

集集鎮公所表示，綠色隧道不僅是集集重要觀光地標，同時也是集集兵整中心的進出道路，惟軍用大車長年與居民、觀光車輛共道通行，始終存在安全疑慮，為此地方爭取超過兩年，期盼在綠隧新闢聯外道，藉此分流大型車輛至台十六線，避免全都行駛在綠隧過於擁擠，造成交通混亂或車禍事故。

公所強調，新闢聯外道路雖總長僅四百多公尺，但具備交通分流、提升觀光的重大效益，除能促進觀光與交通安全，對集集未來產業與運輸發展也有助益，近期經過會勘後，南投縣政府與中央單位都允諾協助推動，盼能早日核定動工。

新闢投54之1線 車分流至台16線

南投縣政府指出，綠隧新闢聯外道投五十四之一線，全長四四一公尺，道路寬度十五公尺，工程費一億八千七百萬元，用地取得費為四千三百萬元，總經費二億三千萬元，完工後可將綠隧車流分流至省道，提升觀光品質，維護行車安全。

縣府說，針對綠隧新闢聯外道，交通部已承諾，將在明年縣府提報生活圈道路改善計畫時給予支持，此外，由於新闢道路鄰近集集兵整中心，國防部也表達協助意願，在中央、地方取得共識，並共同分攤經費下，可望讓綠隧新闢聯外道再往前邁進一大步。

