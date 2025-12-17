邊境查驗 咖樂迪進口莎莎醬驗出禁用農藥

廣紘國際公司報驗的越南彩虹胡椒粒檢出蘇丹色素四號。 （食藥署提供）

衛福部食藥署昨日公布九項邊境查驗違規品項，其中包括二批台灣咖樂迪公司自美國進口的莎莎醬，驗出不得檢出的農藥環氧乙烷，四六〇．八公斤商品遭退運或銷毀，另有一批廣紘國際公司自越南輸入的「彩虹胡椒粒」，遭檢出蘇丹色素四號，五十三．七六公斤亦遭銷毀。

食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，由台灣咖樂迪報驗的美國莎莎醬檢出殘留農藥環氧乙烷每公斤〇．一毫克，可能是環境殺蟲作用殘留所致，但依據「農藥殘留容許量標準」，環氧乙烷為不得檢出，故二批莎莎醬在邊境退運或銷毀，並對咖樂迪部分產品百分百監視查驗。

另外，劉芳銘表示，廣紘國際報驗的越南彩虹胡椒粒則檢出蘇丹色素四號，依據「食品安全衛生管理法」屬於不得使用的物質，因此在邊境銷毀，不得退運；食藥署也統計，近半年，受理越南的其他香辛料，報驗一批，檢驗不合格一批，檢驗不合格原因也是蘇丹色素不合格。

針對邊境蘇丹色素四號管理情況，劉芳銘表示，食藥署從今年十二月八日起至明年十二月七日止，針對越南的其他香辛料在邊境採監視查驗，一百％檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。

